Lola Suárez recibe el reconocimiento por el Día de las Escritoras 2026

Escribir para abrir camino a las nuevas generaciones. Esta ha sido, quizá, la mayor vocación de Lola Suárez, una de las voces más consolidadas de la literatura infantil y juvenil de las Islas. Suárez es la autora seleccionada para celebrar el Día de las Escritoras Canarias, en un homenaje que tiene lugar hoy martes (19.00 horas) en el Espacio La Granja, en Santa Cruz de Tenerife. La cita, de entrada libre hasta completar el aforo, combinará el reconocimiento institucional con una propuesta escénica inspirada en la obra de la autora lanzaroteña.
LA LABOR
Se busca así reconocer la trayectoria literaria y pedagógica de la escritora, que ha contribuido a acercar la cultura, la historia y las tradiciones isleñas a diferentes hornadas de jóvenes. El acto se abrirá con la consejera regional de Cultura, Migdalia Machín, quien entregará un diploma a Suárez. La escritora y docente Ana Belén Hormiga hará una semblanza de la autora.
La celebración concluirá con la representación de La huella de Lola, entre la calima y la maresía, una pieza inspirada en algunos de sus textos más representativos, que trasladará el universo literario de la autora a través de la interpretación y la música en directo. La propuesta escénica cuenta con la dirección de Nacho Cabrera, de Teatro La República, y las actuaciones de Sara Álvarez y Toni Báez, acompañados al piano por Antonio Brito, en un recorrido por los personajes, la memoria y las señas de identidad que atraviesan la obra de la escritora.
Lola Suárez (Arrecife, 1955) es escritora y educadora. En 1973 se trasladó a La Laguna para estudiar Magisterio y Pedagogía, iniciando después una trayectoria profesional como maestra que ha compaginado con la creación literaria, la actividad cultural y los movimientos de renovación pedagógica.
Vinculada desde su juventud a la revista de literatura infantil y juvenil Marañuela, ha participado en numerosas iniciativas de promoción de la lectura y dinamización de bibliotecas escolares, como el programa Pialte, el grupo Atalanta, el Museo de los Cuentos y el Festival del Cuento de Los Silos. Su producción abarca cuentos, relatos y leyendas, mientras que su compromiso con la difusión de las letras se extiende a congresos, talleres, encuentros con autores y clubes de lectura.
El Día de las Escritoras se celebra en Canarias desde 2018 con el fin de destacar la contribución de las mujeres a la literatura. Tiene lugar en torno al 15 de octubre, festividad de Teresa de Jesús, y alcanza este año su novena edición.