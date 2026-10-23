Loquillo y Amaia lideran un Tenerife Peñón Fest que promete ser inolvidable

El Tenerife Peñón Fest celebra este viernes y mañana sábado una de sus ediciones más especiales, con dos grandes protagonistas: Loquillo y Amaia. La zona de aparcamientos del Palmetum de la capital tinerfeña se convertirá -ambos días, a partir de las 15.30 horas- en el epicentro de la música en directo, con un cartel de 10 artistas que reúne a referentes del rock español, figuras del pop y el indie nacional y propuestas emergentes.
La novena edición del festival apuesta por dos jornadas con personalidad propia: la de hoy viernes, marcada por las guitarras y la energía del rock, y la de mañana sábado, por el pop, las nuevas tendencias y algunas de las canciones más reconocibles de la escena independiente española.
El gran protagonista de esta noche (21.10 horas) será Loquillo, que regresa a Canarias cinco años después. El artista llega con Corazones legendarios, una gira que celebra su extensa trayectoria y recupera algunos de los grandes himnos que han acompañado a varias generaciones. Su concierto será el único en las Islas de este tour.
También hoy actúan en el festival Pignoise (19.40), banda referente del pop-rock español de las últimas décadas; Maika Makovski (18.10), una de las artistas más versátiles de la escena alternativa, y Biznaga (16.40), formación que se ha consolidado como uno de los nombres destacados del punk-rock contemporáneo. La jornada contará también con el talento canario de Postcode, que abrirá la programación musical (15.30), mientras que el dj El Especialista Manel Ruiz pondrá música entre las actuaciones.
Pignoise, Maika Makovski, Biznaga, Postcode, La La Love You, Carlos Sadness, Melifluo y San Tosielo completan el cartel
Mañana sábado será el turno de Amaia (21.35 horas), que ofrecerá su primer concierto en el Archipiélago. La artista navarra se ha consolidado como una de las voces más singulares del panorama musical español gracias a una propuesta que combina sensibilidad, personalidad artística y una forma propia de entender el pop.
El cartel de este segundo día se completa con La La Love You (19.40), una de las bandas más populares del pop independiente nacional. También estará presente Carlos Sadness (18.10), que trae su característico sonido de pop alternativo y atmósferas luminosas; Melifluo (16.40), proyecto que destaca por su propuesta de rock alternativo y melodías envolventes, y San Tosielo, que abre la oferta musical del sábado (15.30).
Las entradas pueden adquirirse en los sitios web www.tenerifepenonfest.es y www.tomaticket.es.