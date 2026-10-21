Los itinerarios personales e históricos definen hoy la tercera jornada de Periplo

Periplo, el Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras de Puerto de la Cruz, que celebra su decimocuarta edición hasta el domingo, brinda este miércoles una agenda de propuestas en la que los exilios, las fronteras y la búsqueda de la libertad son sus principales coordenadas.
La programación se inicia a las 17.00 horas en la Carpa Sotavento con Rosalba Rodríguez de la Sierra y Sergio Millares, quienes conversarán con Eduardo García Rojas acerca de su libro Ahora pregunto, antes no. Historia de una familia canaria, que reconstruye la memoria de los Rodríguez de la Sierra, una familia isleña cuya trayectoria quedó profundamente marcada por el golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista.
La Carpa Lago Martiánez recibirá más tarde (18.00 horas) a Óscar Liam, que presentará su libro Las Galletas, surgido a partir de las historias de su abuela Elva y de la memoria de un pueblo transformado. Leo Santisteban será el encargado de conversar con el autor, como también lo hará en el mismo espacio (19.15 horas) con la escritora y navegante Capucine Trochet, acerca de su obra Tara Tari. Mis alas, mi libertad. Se trata de un volumen que recorre una experiencia en la que la libertad, la adaptación a los propios límites y la relación con el entorno transforman también su manera de vivir y de navegar.
IDENTIDAD
La jornada se cerrará (20.30 horas) con Fronteras de la identidad, un diálogo en el que Ebbaba Hameida conversa con Ramtin Zigorat. Arquitecto de formación, activista por los derechos humanos y mediador intercultural, Ramtin Zigorat desarrolló durante años en Irán una labor clandestina en defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+, por la que sufrió persecución, prisión y una condena a muerte. Tras abandonar el país y pasar por Turquía, llegó a España como refugiado en 2019. Desde entonces trabaja especialmente en el acompañamiento y la defensa de personas LGTBIQ+ migrantes y refugiadas.