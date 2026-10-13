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El canario Lucho RK coloca 5 canciones entre las 10 más escuchadas de Spotify: “El álbum ha tenido una grandísima acogida”

El grancanario consigue este resultado apenas cuatro días después del lanzamiento de Sordo de un pie, publicado el pasado 9 de octubre
El canario Lucho RK coloca 5 canciones entre las 10 más escuchadas de Spotify
Lucho RK. | EP
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El cantante grancanario Lucho RK ha colocado cinco de los temas de su primer disco, ‘Sordo de un pie’, que se publicó el viernes 9 de octubre, entre los diez más escuchados de la plataforma musical Spotify en España.

En concreto, están entre las primeras diez posiciones de la lista ‘top 50’ de España ‘Retrica’ (puesto 4), ‘Aire’ (5), ‘Sumisa’ (8), ‘Contigo’ (9) y ‘Sordo de un pie’ (10).

Por encima de los cortes del primer álbum de Emilio Roca, como se llama en realidad Lucho RK, solo están dos megaéxitos como son ‘BbyWOW’, de Carol G, Judeline y Rusowsky, y ‘La Graciosa’, de Quevedo y Elvis Crespo, así como ‘Jukiar’, la colaboración del puertorriqueño Clarent con Quevedo.

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Además, el tema ‘Retrica’ encabeza desde el lanzamiento del álbum la lista de ‘Éxitos España’ de la misma plataforma.

En un comunicado, la agencia que lo representa, Taste the Floor, resalta que “el álbum ha tenido una grandísima acogida fuera de España, destacando los datos de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay o Panamá”.

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