Lucía Franco Pascual, agente de la Policía Local de Tías, en Lanzarote, se ha convertido en una de las protagonistas de los Juegos Europeos de Policías y Bomberos, celebrados este mes en Vigo. En su primera participación en esta competición, la canaria ha conseguido 12 medallas, 10 de oro y dos de plata, en cuatro disciplinas deportivas.
La agente, que forma parte de la Policía Local de Tías desde 2024, compitió en cuatro disciplinas: halterofilia, powerlifting, CrossFit y tiro de precisión con pistola de nueve milímetros. Sus resultados la llevaron a subir al podio en 12 ocasiones, combinando pruebas individuales y por equipos.
El Ayuntamiento de Tías reconoció este viernes, 23 de octubre, su trayectoria deportiva durante una recepción institucional encabezada por el alcalde, José Juan Cruz. También participaron el primer teniente de alcalde, Nicolás Saavedra; el concejal de Economía y Hacienda, Tomás Silvera, y el oficial jefe de la Policía Local, José Antonio Hernández.
Diez medallas de oro y dos de plata en cuatro disciplinas
La participación de Lucía Franco en los Juegos Europeos de Policías y Bomberos de Vigo estuvo marcada por sus resultados en las pruebas de fuerza.
En halterofilia consiguió cuatro medallas de oro, correspondientes a arrancada, dos tiempos, combinada y clasificación absoluta.
A estos resultados sumó otros cuatro oros en powerlifting, una modalidad de levantamiento de potencia que incluye sentadilla, press de banca y peso muerto. La agente se impuso en estas tres pruebas y en la clasificación combinada.
En CrossFit obtuvo dos nuevos títulos, uno en la categoría individual RX y otro en parejas RX. Este último lo consiguió junto a un oficial de la Policía Local de Arrecife, con quien compartió el primer puesto.
El representante de Arrecife también completó una destacada participación. Según los resultados difundidos por los cuerpos policiales lanzaroteños, consiguió 10 medallas: siete oros y tres platas. Entre ambos agentes sumaron 22 medallas para Lanzarote, 17 de oro y cinco de plata, en una competición que reunió a miembros de diferentes cuerpos policiales, servicios de emergencias y bomberos.
Las dos medallas de plata de Lucía Franco llegaron en tiro de precisión con pistola de nueve milímetros. La primera fue individual y la segunda, por equipos, junto a agentes de Frontex y de los Mossos d’Esquadra.
De entrenar CrossFit durante la pandemia a competir en Europa
Detrás de estos resultados hay una preparación deportiva que comenzó años antes de su incorporación a la Policía Local de Tías. Según ha explicado el Ayuntamiento, Lucía Franco entrena CrossFit de manera continuada desde la pandemia, aunque esta ha sido su primera participación en unos Juegos Europeos de Policías y Bomberos.
La propia agente reconoció que la experiencia superó sus expectativas. “Fue una experiencia muy satisfactoria”, aseguró tras regresar de Vigo.
Entre los aspectos que más le llamaron la atención destacó la presencia femenina en las competiciones.
“Me llamó la atención, de forma muy grata, la gran cantidad de mujeres, en su mayoría jóvenes, que estaban compitiendo, sobre todo bomberas y policías nacionales, pero también ejemplos como el de una mujer jubilada de 68 años que no deja de competir en los juegos”, explicó.
La agente también destacó el intercambio de experiencias entre profesionales de distintos países.
“Es una oportunidad extraordinaria para conocer también qué hacen y cómo funcionan en otros países. Supongo que todos agradecemos poder combinar nuestra profesión con el estilo de vida que queremos llevar, entrenando y mejorando cada día”, añadió.
Una competición con 3.000 participantes de 40 países
Los XI Juegos Europeos de Policías y Bomberos, celebrados en Vigo entre el 9 y el 18 de octubre, reunieron a más de 3.000 participantes procedentes de unos 40 países.
El programa incluyó cerca de 50 disciplinas deportivas, con competiciones de atletismo, natación, ciclismo, artes marciales, levantamiento de peso, CrossFit, tiro y deportes de equipo.
El campeonato está dirigido a profesionales de las fuerzas de seguridad, los cuerpos policiales y los servicios de emergencias, que pueden participar en distintas modalidades y categorías.
La cita también contó con representantes de otros cuerpos españoles. La Ertzaintza, por ejemplo, desplazó a 28 agentes y obtuvo 74 medallas, según informó el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.
El próximo objetivo: los Juegos Mundiales de Australia en 2027
Tras su debut europeo, Lucía Franco podría participar en los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos de Perth (Australia), previstos del 12 al 21 de marzo de 2027.
La organización internacional espera reunir a unos 8.500 participantes de diferentes países en una competición que incluirá más de 60 deportes.
Sin embargo, su presencia todavía no está confirmada. La agente necesita respaldo institucional para afrontar el desplazamiento hasta Australia y poder participar en el campeonato.
De conseguirlo, tendría la oportunidad de trasladar sus resultados al escenario mundial después de su primera experiencia internacional en Vigo, donde ha conseguido 12 medallas en cuatro disciplinas deportivas.