El Ayuntamiento de Santa Cruz deja ‘congeladas’ nuevas concesiones en La Abejera

El mercado municipal de La Abejera, ubicado en el barrio de García Escámez de la capital tinerfeña, afronta una etapa de transición tras asumir el Ayuntamiento de Santa Cruz su gestión directa el pasado mes de junio. Esta situación ha derivado en que, hasta la fecha, la concesión de nuevos puestos de venta se encuentra paralizada temporalmente, a la espera de que la Sociedad de Desarrollo asuma la gestión.
Al respecto, la concejala del PSOE Mónica Brito denunció ayer la “inacción” del Consistorio en cuanto a cumplir con las promesas realizadas a los comerciantes que regentan sus negocios en La Abejera mientras se aguarda al cambio de gestión, pues, “aunque se bajó el precio de la concesión, de resto no se ha hecho nada más, ni en cuanto a permitir nuevas aperturas, de las que nos consta hay tres empresas interesadas, ni en cuanto al mantenimiento de las instalaciones, la limpieza y la seguridad”.
El PSOE ha preguntado en la comisión de control municipal, que se celebra hoy, sobre esta problemática, de la que ha criticado “la desidia del Ayuntamiento respecto a impulsar las acciones dinamizadoras anunciadas hace más de cuatro meses para este mercado con el objetivo de atraer más público, pues aparte de no cumplir la situación va a peor, ya que los baños están averiados y ni se arreglan, junto a otras deficiencias”.
Por su parte, la concejala delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, confirmó en su respuesta que “la concesión de nuevos puestos de venta se encuentra paralizada temporalmente, pues se ha priorizado en estos primeros cuatro meses de gestión directa las labores básicas de conservación, limpieza y adecuación normativa de la recova”.
Entre las principales acciones acometidas desde el inicio del control municipal directo, Pérez destacó la contratación formal de los servicios de limpieza y vigilancia, así como la adjudicación de la elaboración del Plan de Emergencias del mercado y la instalación de un nuevo equipamiento contra incendios. “Estas medidas han permitido devolver al espacio unas condiciones operativas mínimas de seguridad e higiene para comerciantes y usuarios habituales”.
En el plano comercial, la actividad “se mantiene contenida”, alegó la consejera tras la denuncia del PSOE sobre la demanda de emprendedores y comerciantes para instalarse en el recinto, asegurando que “desde junio tan solo se han recibido dos solicitudes de instalación de nuevos puestos, aunque ninguna de estas dos peticiones se resolverá de forma inmediata”.
Al respecto, incidió en que “se ha decidido dejar en suspenso las adjudicaciones hasta formalizar un encargo de gestión a favor de la Sociedad de Desarrollo, una congelación administrativa con la intención de evitar decisiones que condicionen el futuro del mercado en base a espacios, organización y criterios comerciales”.