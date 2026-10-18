Miguel Guerra, director de RTVE en Canarias: “Necesitábamos un chute de confianza, creer en nuestro potencial y que nos vean los jóvenes”

Comenzó en RTVE-Canarias como azafato del Tenderete y, 25 años después, tras estudiar Periodismo, hacerse un nombre en el siempre competitivo mundo de la televisión, pasar por cadenas privadas y lograr la plaza en la pública, hace tres meses que le designaron nuevo director del centro de las Islas. Miguel Guerra no solo es una cara muy conocida en el Archipiélago, sino que contagia ilusión, juventud e ideas claras de modernidad. De hecho, admite que los 220 profesionales “necesitaban un chute de confianza y es lo que intento: que confíen y aprovechen su potencial”.
-Nuevo director: ¿se lo esperaba, dudó si aceptaba?
“Para nada me lo esperaba. La anterior directora llevaba dos años y, de repente, el presidente del ente me plantea si me apetecía abrir una nueva etapa. Por supuesto que dudé, porque, insisto, no me veía en esta situación, pero me lo pensé mejor, conozco muy bien la casa, me dije que por qué no y acepté”.
-¿Lo cree un punto culmen en su carrera o no pone coto?
“Lo vivo como una etapa más, pero nunca me he puesto límites en mi carrera. El periodismo es lo mío, la considero la profesión más bonita del mundo, y éste es el reto que afronto ahora, aunque tampoco sé cuánto durará, pues se han convocado elecciones y todo puede cambiar. De hecho, y aunque he ido introduciendo cambios, ahora todo lo marca el 29N y hemos de organizar debates, cubrir a los partidos, centrarnos en la campaña…”.
-¿Teme cambios profundos de haber un nuevo Gobierno?
“Conozco la profesión y pienso que, aunque llegue otro Gobierno, eso no significa que todo deba cambiar. Yo acabo de llegar y solo he puesto la primera piedra, pero entiendo que, si hay cambios, también se pueda tener la intención de explorar nuevos caminos para RTVE”.
-¿Qué RTVE se encuentra en las Islas y cuál quiere dejar?
“Necesitamos una modernización, llevarla a 2026, que la vean los jóvenes y aprovechar todo el potencial de nuestros profesionales, que son muy buenos. Necesitábamos un chute de confianza y es lo que intento, que los trabajadores se lo crean”.
-¿Cambiarán muchas más caras, programas, líneas…?
“Ya hemos cambiado cosas: Roberto Herrera, por ejemplo, me dijo que quería hacer otras cosas tras 15 años, que era el momento de dejar Cerca de Ti, y lo vi bien. Ahora lo lleva Sara Fez y también cambiamos al presentador de Somos Ocho, que ahora conduce Luis García Temprano, un rostro conocido en España. Por supuesto, quiero potenciar Tenderete, aunque aún no hemos podido hacer cambios, y reforzar los informativos, que para mí es lo más importante siempre”.
-Pero es el centro con menos producción propia, ¿en qué porcentaje están y dónde lo quiere?
“No me marco porcentajes, pero sí quiero aprovechar todos los medios, aunque tenemos una plantilla acotada y debemos adaptarnos a la parrilla nacional y al tiempo que nos dan. Soy un eslabón más de una cadena que parte de Madrid”.
-¿Cómo ve la competencia de la semipública TV Canaria?
“Tienen la ventaja de no depender de una dirección y programación estatal, lo que les permite adaptarse a cualquier eventualidad. Yo no puedo montar un programa especial o debate sobre una noticia de alcance sin permiso de Madrid y ellos cuentan con muchos profesionales para adaptarse enseguida. No obstante, también podemos emitir producción para todo el país y es lo que quiero, aprovecharlo al máximo y parecernos cada vez más al centro de Cataluña y el de Valencia, que se ha unido al andaluz”.
-¿Y cómo ve las televisiones locales en las Islas?
“Bien, en un mundo tan globalizado, con tanta información de todos sitios, es normal que tengan cada vez más espacio porque la gente necesita y consume noticias de cercanía. Las conozco bien y sé que tienen presente y futuro…”.
-¿Tiene intención de una mayor colaboración?
“Sí, de hecho, ya colaboran con nosotros profesionales que vienen de esas cadenas y hay programas que siempre se han hecho con gente de fuera. El propio Tenderete… Es algo que también quiero potenciar”.
-RTVE lidera varias franjas a escala estatal, ¿teme que eso cambie de gobernar el PP y Vox para alegría de las privadas?
“La apuesta de RTVE por los programas de debate y actualidad está ahí, da muy buenos resultados y por algo será…”.
-¿No se abusa del formato?
“Puede ser, pero manda el que maneja el mando y, si lo quiere, eso se emite. El del mando decide si ve un programa así en la 1, la 2, Cuatro u otra”.
-En sus años de consagración, ¿le ha tentado alguna cadena privada con ficharle?
-En los últimos años, no… Antes, estuve en La Sexta y otras, pero ahora, con la plaza ganada y ya de director, quiero centrarme en esto, pues estoy ilusionado. Hombre, si viene una cadena nacional y te propone presentar un telediario importante, pues siempre te lo puedes plantear, no por el dinero, sino por lo que representa, pero mi idea pasa por quedarme y, si es posible, jubilarme aquí”.