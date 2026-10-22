Suena el ES-Alert en Tenerife: este es el mensaje que recibirías en caso de erupción volcánica

Los teléfonos móviles de Tenerife han comenzado a recibir este jueves, 22 de octubre, una alerta de Protección Civil con motivo del simulacro volcánico VOLCANEX Tenerife 2026. El mensaje, recibido a las 09.17 horas en los dispositivos de los que ha tenido constancia DIARIO DE AVISOS, informa de la activación simulada del semáforo volcánico naranja en la Isla.
La comunicación forma parte del ejercicio de emergencia organizado por el Cabildo de Tenerife, que moviliza a más de 1.500 personas y unos 70 organismos y servicios. No se ha producido ninguna erupción volcánica ni existe una orden real de evacuación.
El aviso aparece en las pantallas de los dispositivos bajo el encabezado «Alerta de Protección Civil» y comienza con la palabra «SIMULACRO» repetida tres veces para evitar confusiones.
Qué dice el mensaje ES-Alert enviado en Tenerife
La notificación recibida explica que, dentro del escenario ficticio de VOLCANEX Tenerife 2026, se ha producido una evolución simulada de la actividad volcánica en la dorsal noroeste de la Isla.
El mensaje comunica expresamente:
“Se declara el SEMÁFORO VOLCÁNICO NARANJA del PEVOLCA”.
El propio texto aclara que, dentro del supuesto planteado, no se ha iniciado una erupción y que este primer mensaje tampoco establece una evacuación o confinamiento general de la población.
Asimismo, solicita a los ciudadanos que permanezcan informados mediante los canales oficiales y sigan las instrucciones posteriores dirigidas a zonas concretas.
La comunicación concluye recordando que no debe llamarse al 112 salvo que exista una emergencia real, además de insistir en que se trata únicamente de un simulacro.
Por qué ha sonado la alerta en los móviles de Tenerife
La activación del sistema ES-Alert es una de las pruebas principales de VOLCANEX Tenerife 2026, el ejercicio de emergencia volcánica que se desarrolla este jueves entre las 07.00 y las 14.00 horas.
Este sistema permite a Protección Civil enviar avisos directamente a los dispositivos móviles situados en una determinada zona geográfica.
La finalidad de la prueba es comprobar la recepción de las comunicaciones, la comprensión de los mensajes y el funcionamiento de los protocolos establecidos para informar a la población ante una posible emergencia.
El simulacro contempla 28 ejercicios operativos, entre ellos evacuaciones, rescates, asistencia sanitaria y coordinación de los servicios de seguridad.
Habrá más alertas durante el simulacro volcánico
El primer ES-Alert no será el único aviso previsto para este jueves.
Según la planificación comunicada por el Cabildo, está programado un segundo mensaje alrededor de las 11.00 horas, dirigido a Guía de Isora, con instrucciones relacionadas con la evacuación simulada de los núcleos de Chirche y Aripe.
La última comunicación está prevista para las 14.00 horas, cuando se notificará la finalización del ejercicio.
Además de las evacuaciones en Guía de Isora, las actuaciones previstas incluyen simulaciones de traslado de turistas del hotel Las Terrazas de Abama, en Adeje, y de residentes del Hogar Santa Gema, en Santiago del Teide.
El operativo también contempla rescates en el entorno del Parque Nacional del Teide y el empleo de 33 drones para comprobar los procedimientos de evaluación de daños y coordinación de las intervenciones.
El Cabildo insiste en que todas estas actuaciones responden a un escenario ficticio, diseñado para mejorar la preparación de Tenerife ante una posible emergencia volcánica.
Un detalle confirmado por el Gobierno de Canarias: el primer aviso también puede alcanzar zonas de Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro por la cobertura de las antenas. El segundo aviso tiene como zonas objetivo Guía de Isora y Santiago del Teide.