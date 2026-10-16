La Laguna reúne a más de 30 artesanos este fin de semana: fechas y horarios

La Laguna celebra este fin de semana una nueva cita con la artesanía canaria. La Plaza de La Concepción acogerá, del viernes 16 al domingo 18 de octubre, la XIII Muestra de Artesanía de La Laguna, que reunirá a más de 30 profesionales y permitirá a los visitantes conocer y comprar productos elaborados a mano.
La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de La Laguna a través de la Concejalía de Promoción y Desarrollo Local, ofrecerá durante tres jornadas una amplia selección de artículos artesanales. La convocatoria y sus fechas figuran en la información oficial publicada por el Consistorio.
La muestra combina oficios tradicionales de Canarias con propuestas contemporáneas que incorporan nuevos materiales, diseños y técnicas de elaboración.
Qué se podrá encontrar en la Muestra de Artesanía de La Laguna
Los visitantes podrán recorrer los diferentes puestos y descubrir productos de numerosas especialidades artesanales. Entre las propuestas estarán presentes la alfarería tradicional, la cerámica, la joyería, el calado, la carpintería y la marroquinería, junto con trabajos textiles y artículos elaborados mediante técnicas tradicionales.
También habrá creaciones de rosetas, muñecos, juguetes y objetos decorativos, además de piezas realizadas con macramé, fieltro, cera, grabado y materiales reciclados. Uno de los principales atractivos de esta cita será la posibilidad de conocer directamente a los artesanos, conversar con ellos y descubrir cómo desarrollan sus respectivos oficios. La muestra permitirá, además, adquirir productos directamente de sus creadores, sin intermediarios.
El concejal de Promoción y Desarrollo Local, Domingo Galván, destacó que esta iniciativa permite dar visibilidad a los profesionales que mantienen vivos numerosos oficios artesanales.
«Queremos que la ciudadanía conozca ese esfuerzo, lo valore y entienda que detrás de cada pieza hay una actividad profesional que merece nuestro reconocimiento y apoyo», señaló.
Fechas y horarios de la feria de artesanía en La Laguna
La XIII Muestra de Artesanía estará instalada en la Plaza de La Concepción, en pleno casco histórico de La Laguna, durante tres días.
Los horarios establecidos son los siguientes:
- Viernes 16 de octubre: de 11.00 a 21.00 horas.
- Sábado 17 de octubre: de 11.00 a 21.00 horas.
- Domingo 18 de octubre: de 11.00 a 17.00 horas.
La programación permitirá visitar los puestos tanto por la mañana como por la tarde durante el viernes y el sábado, mientras que el domingo la actividad finalizará a las 17.00 horas. Los horarios también aparecen recogidos en la agenda del evento.
Una oportunidad para conocer los oficios tradicionales de Canarias
Además de ofrecer un espacio para comprar artesanía, el Ayuntamiento busca apoyar la actividad económica de pequeños profesionales y fomentar el relevo generacional en el sector.
Domingo Galván recordó que la artesanía constituye una oportunidad de trabajo para numerosas familias y que este tipo de encuentros permite a los participantes establecer contacto directo con posibles compradores.
«Hay oficios que forman parte de nuestra historia y que han llegado hasta nuestros días gracias a personas que aprendieron de sus mayores y decidieron mantenerlos vivos», afirmó.
El concejal insistió en la importancia de acercar estas profesiones a los jóvenes para garantizar la continuidad de las técnicas tradicionales.
Con esta decimotercera edición, La Laguna vuelve a convertir la Plaza de La Concepción en un punto de encuentro entre artesanos, residentes y visitantes, con una propuesta que combina comercio local y patrimonio cultural.