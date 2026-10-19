Arrancaban cadenas de oro del cuello y las vendían en Tenerife: nueve detenidos

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas, siete de ellas menores de edad, como presuntas autoras de cinco robos con violencia cometidos mediante el conocido método del tirón en San Isidro, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona. Cinco de los arrestados han ingresado en un centro de menores por orden judicial.
Según ha informado este lunes, 19 de octubre, la Guardia Civil, los detenidos actuaban en grupos de entre dos y cinco jóvenes. Su objetivo eran las cadenas de oro que las víctimas llevaban alrededor del cuello, que arrancaban violentamente antes de escapar.
La investigación, desarrollada por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Granadilla de Abona, comenzó después de que varias personas denunciaran robos de características similares ocurridos durante la tarde en esta localidad del sur de Tenerife.
Así actuaban los detenidos para robar las joyas
De acuerdo con las denuncias presentadas, los presuntos autores se aproximaban a las víctimas en pequeños grupos y les arrebataban las cadenas que llevaban puestas.
Tras cometer los robos, los jóvenes abandonaban rápidamente el lugar para evitar ser interceptados.
Los agentes detectaron coincidencias en la forma de actuar de los implicados, lo que permitió relacionar los cinco robos violentos investigados.
Las pesquisas también permitieron averiguar qué ocurría con las joyas después de las sustracciones.
Vendían las cadenas robadas en establecimientos de compraventa de oro
La Guardia Civil descubrió que los presuntos responsables acudían a establecimientos de compraventa de oro del municipio para vender las piezas sustraídas.
Entre los objetos investigados figuraban cadenas, crucifijos y anillos.
Gracias a las averiguaciones policiales y a la colaboración ciudadana, los agentes consiguieron localizar y recuperar varias de las joyas.
Algunas de estas piezas fueron reconocidas por sus legítimos propietarios, a quienes posteriormente se les devolvieron.
Cinco detenidos ingresan en un centro de menores
La operación culminó con la identificación, localización y detención de nueve personas, de las cuales siete son menores de edad.
Todos los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
Tras estudiar las actuaciones, la autoridad judicial decretó el ingreso de cinco de los detenidos en un centro de menores de Santa Cruz de Tenerife.
La Guardia Civil atribuye a los nueve investigados su presunta participación en cinco delitos de robo con violencia mediante el método del tirón.