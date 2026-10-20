El Cabildo de Tenerife y la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias han celebrado una reunión informativa para explicar el desarrollo de las obras del tercer carril descendente de la TF-5, entre Guamasa y San Lázaro, así como las medidas previstas para mantener la circulación y coordinar los trabajos con las administraciones y los sectores afectados.
La reunión ha contado con la presencia de la presidenta del Cabildo de Tenerife; el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián; la consejera insular de Movilidad, Eulalia García; y el consejero insular de Obras, Dámaso Arteaga.
Al encuentro han sido convocados alcaldes y responsables municipales de Movilidad de los ayuntamientos por los que discurre la TF-5, así como representantes de sectores vinculados al transporte y la actividad económica, entre ellos la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, colegios profesionales, representantes de Policía Local y Guardia Civil, entre otros colectivos.
La presidenta del Cabildo explicó que el proyecto se enmarca en la colaboración entre las dos administraciones y recordó que el Cabildo actualizó el proyecto durante el presente mandato y lo trasladó al Gobierno de Canarias para su tramitación. La reunión ha permitido abordar las necesidades de coordinación que plantea una obra de estas características, tanto por la intensidad del tráfico como por su incidencia en las conexiones con los barrios y municipios del entorno.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, señaló que la actuación permitirá mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en el tramo comprendido entre Guamasa y San Lázaro. Asimismo, destacó que uno de los principales retos será compatibilizar la ejecución de los trabajos con el mantenimiento de la circulación, para lo que será fundamental la coordinación entre las administraciones, los ayuntamientos y los organismos implicados.
Durante el encuentro se ha expuesto la planificación prevista para una actuación que cuenta con un presupuesto superior a los 58 millones de euros y un plazo de ejecución de 35 meses.
La firma del acta de replanteo está prevista para la próxima semana, un paso previo al desarrollo de los trabajos que permitirá avanzar en la organización de las distintas fases de la obra.
La TF-5 registra una intensidad de tráfico superior a los 110.000 vehículos diarios, con puntas que pueden superar los 12.000 vehículos por hora. La actuación contempla la construcción de un carril adicional en sentido descendente entre el enlace de Guamasa y el enlace del aeropuerto, un tramo que presenta importante congestión de tráfico a diario.
Ejecución por fases
La directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, detalló las principales actuaciones previstas, que incluyen la remodelación de los enlaces existentes de Guamasa y San Lázaro, la transformación del paso superior situado en la zona del aeropuerto en un nuevo enlace y la construcción de otro enlace dentro del recinto aeroportuario.
Para ejecutar la ampliación será necesario intervenir en la plataforma de la carretera y demoler el paso superior actual, cuya configuración no permite incorporar el nuevo carril en ese tramo. Por ello, los trabajos se desarrollarán por fases, comenzando por las actuaciones preparatorias y los enlaces, antes de abordar las intervenciones que afectan directamente a la plataforma de la TF-5.
La primera etapa incluirá una campaña complementaria de sondeos para validar las soluciones constructivas, la revisión de los servicios afectados y la preparación de las zonas destinadas a maquinaria e instalaciones auxiliares. También será necesario coordinar las actuaciones relacionadas con las redes eléctricas y de telecomunicaciones existentes en el entorno.
La planificación prevé que la afección directa al tronco principal de la TF-5 se concentre en las últimas fases, cuando se ejecute la puesta en servicio del tercer carril. Inicialmente, los trabajos se desarrollarán en el entorno de la TF-152, en el lado mar, donde se ganará parte del espacio necesario para la ampliación.
Coordinación del tráfico
Sobre la organización de la circulación durante la ejecución de las obras, Melián explico que se mantendrá el número de carriles disponibles tanto en el tronco principal de la TF-5 como en las carreteras insulares adyacentes, la TF-152 y la TF-235, aunque en determinados tramos podrá ser necesario reducir la anchura de los carriles para compatibilizar el tráfico con los trabajos.
La planificación contempla trabajar de forma continuada, las 24 horas del día y los siete días de la semana, mediante turnos que permitan avanzar en la ejecución y reducir, en la medida de lo posible, las afecciones a la circulación.
La presidenta del Cabildo señaló que, pese a las medidas previstas para mantener la capacidad de la vía, una intervención de esta complejidad puede generar molestias y cambios en las condiciones habituales de conducción. Por este motivo, destacó la importancia de informar con antelación sobre el desarrollo de los trabajos y mantener una coordinación permanente entre las administraciones implicadas.
La colaboración de los ayuntamientos, la Guardia Civil, las policías locales, AENA y los responsables técnicos de la obra será necesaria para organizar las distintas fases, atender las incidencias y comunicar las posibles modificaciones que puedan afectar a los desplazamientos.