Olvido García Valdés cierra hoy en TEA la agenda de ‘Cartas a Marcelle Ferry’

TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, celebra desde septiembre un programa de actividades diseñadas en torno a la exposición Óscar Domínguez. Cartas a Marcelle Ferry, que se clausura este domingo. La última de estas propuestas está hoy sábado (12.00 horas) protagonizada por la poeta Olvido García Valdés, quien ofrecerá la ponencia titulada La cuerda floja: el poema, el arte. Reflexiones de Olvido García Valdés desde su escritura. La entrada a la actividad es libre hasta completar el aforo.
Previamente (11.00 horas), el comisario de la exposición, Isidro Hernández, ofrecerá una visita guiada a este proyecto expositivo que explora la apasionada relación entre el pintor surrealista Óscar Domínguez y Marcelle Ferry a través de su correspondencia y obras clave de los años 30.
El conjunto, que se ha podido contemplar desde el pasado 27 de marzo en el centro de arte contemporáneo, revela la faceta de Domínguez como escritor y activista, conectando su imaginario erótico y creativo con el convulso contexto político de su último viaje a Tenerife.
La relación de Óscar Domínguez (Tenerife, 1906-París, 1957) con Marcelle Ferry (Normandía, 1904-Suresnes, Hauts-de-Seine, 1985) tiene lugar entre finales de 1935 y 1938. El pintor le dedica una de sus pinturas más conocidas, Le dimanche o Rut marin (1935) -Colección de TEA-, cima de su imaginación poética al servicio de la pintura.