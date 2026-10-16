Licitan por 1,3 millones el pabellón cubierto del CEIP Las Mercedes

El Ayuntamiento de La Laguna ha sacado a licitación la construcción de un pabellón deportivo cubierto dentro del CEIP Las Mercedes, con un presupuesto de 1.367.456,76 euros y un plazo de ejecución de seis meses, según la información publicada en su plataforma de contratación. Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 4 de noviembre incluido.
Esta actuación da respuesta a una larga reivindicación de la comunidad educativa y de las familias del centro, quienes llevan más de 20 años solicitando esta cancha cubierta que proteja a los escolares del mal tiempo habitual en la zona.
Así, este edificio se construirá en la zona de patio actualmente existente en el CEIP Las Mercedes, en el área destinada para las actividades deportivas del centro y en su cota inferior. El edificio proyectado pretende provocar el menor impacto posible en el entorno rural del colegio, con paneles translúcidos en cubierta para favorecer la iluminación natural del interior.
Las actividades deportivas predominantes como uso en este nuevo pabellón son baloncesto, balonmano, fútbol sala y voleibol, por lo que en el interior del edificio se dispondrán de los espacios necesarios para su realización, además de la ejecución de las gradas, según detalla el proyecto básico y de ejecución realizado por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
Además, fuera del horario escolar, el pabellón podrá ser utilizado por el resto de la comunidad local, por lo que la instalación contará con un doble acceso, siendo el secundario por el Camino Viejo de Las Mercedes para los periodos de horas no lectivos.
El Ortigal
Esta actuación se enmarca dentro del convenio de cooperación suscrito entre el Ayuntamiento de La Laguna y el Gobierno de Canarias, que fue anunciado a comienzos de 2025 y dotado con una partida económica conjunta total de 3,2 millones.
Este acuerdo incluía también el proyecto para el cerramiento de la cancha deportiva del CEIP El Ortigal, cuyos trabajos ya han comenzado, según confirmó el concejal responsable del área de Obras e Infraestructuras, Ángel Chinea, durante la celebración del último pleno municipal.