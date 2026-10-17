Pedri (23 años), sobre su vida fuera del fútbol: “Disfruto mucho estando con la familia”

Pedri González, campeón del mundo con España el pasado verano, se ha convertido en uno de los futbolistas más reconocidos del FC Barcelona, pero su vida lejos de los estadios mantiene una estrecha relación con sus orígenes en Tegueste. El centrocampista canario, de 23 años, ha explicado en distintas entrevistas que prefiere los planes tranquilos y pasar tiempo con su familia.
En unas declaraciones a la revista GQ en 2023, recuperadas por el diario Sport, el jugador habló sobre su forma de afrontar la fama, sus hábitos personales y la importancia de mantener una vida equilibrada fuera del terreno de juego.
“A mucha gente no le gusta estar en casa, pero yo la verdad es que disfruto mucho estando con la familia, me he adaptado a la vida que te toca vivir”, señalaba.
Una forma de entender su día a día que contrasta con la exposición pública que acompaña a los futbolistas de élite.
De Tegueste al FC Barcelona: una familia vinculada al fútbol
La historia de Pedri está estrechamente ligada al FC Barcelona, un club que forma parte de su entorno familiar desde mucho antes de su llegada al primer equipo.
Su padre, Fernando González, ha presidido la Peña Barcelonista de Tenerife Tegueste, fundada por el abuelo del futbolista. Esa relación familiar con el conjunto azulgrana convirtió su fichaje en un acontecimiento especialmente importante para los González.
“Para nosotros fue un sueño hecho realidad. Si nos hubiera tocado la Primitiva, no hubiera sido tan importante como que Pedri haya fichado por el FC Barcelona”, explicó su padre en unas declaraciones recogidas por Sport.
El centrocampista llegó al club catalán en 2019, cuando tenía 16 años, procedente de la UD Las Palmas. Sin embargo, permaneció una temporada más en el equipo grancanario antes de incorporarse definitivamente a la plantilla azulgrana en 2020.
Desde entonces, el jugador tinerfeño ha pasado de ser una joven promesa a convertirse en uno de los principales referentes del centro del campo del Barça.
Pedri explica cómo ha cambiado sus hábitos
Más allá de su relación con la familia, Pedri también ha hablado de los cambios que ha introducido en su rutina para responder a las exigencias del fútbol profesional.
En la entrevista concedida a GQ, el futbolista reconoció que había comenzado a prestar más atención a su alimentación y a la preparación física.
“Ahora intento comer mucho mejor. Es verdad que antes no comía mal, pero ahora sigo una dieta. Estoy más enfocado”, explicó.
También destacó la importancia del trabajo que realiza antes y después de los entrenamientos y los partidos, una parte de la preparación que considera fundamental.
El jugador abordó igualmente el papel de la psicología deportiva y el apoyo que reciben los integrantes de la plantilla.
“Tenemos a una psicóloga en el club que nos ayuda mucho”, señaló durante aquella conversación.
En relación con las lesiones, explicó que siempre había intentado regresar a la competición con confianza, sin dejar que el miedo condicionara su rendimiento.
Cómo quiere que lo recuerden cuando termine su carrera
Pese a su juventud, el futbolista de Tegueste también ha reflexionado sobre la imagen que desea dejar cuando finalice su trayectoria deportiva.
En aquella entrevista, Pedri aseguró que su objetivo no se limita a ganar títulos o destacar por sus actuaciones sobre el césped. También quiere que su comportamiento personal forme parte del recuerdo que deje entre los aficionados.
“Me gustaría ser recordado como un jugador que hizo algo grande para su club y con la selección”, manifestó.
El canario insistió en que trabaja para alcanzar ese objetivo y que concede importancia tanto a su rendimiento deportivo como a sus decisiones fuera del campo.
Unas declaraciones que permiten conocer una faceta menos habitual del internacional español: la de un joven que, pese a haber alcanzado la élite del fútbol europeo, sigue dando prioridad a su entorno más cercano.