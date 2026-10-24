Peñón Fest: más de 8.000 almas unidas por la música

El Tenerife Peñón Fest volvió a demostrar por qué se ha consolidado como uno de los festivales musicales con más recorrido de Canarias. Su novena edición se cerró con un balance de más de 8.000 asistentes, entre el viernes y este sábado, y su apuesta por un modelo que combina música en directo, entretenimiento, promoción turística y experiencias para todos los públicos.
La zona de aparcamientos del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife recibió una decena de propuestas musicales, a las que se sumaron dos dj. El festival, protagonizado este año por Loquillo y Amaia como cabezas de cartel, también contó con la participación de Pignoise, La La Love You, Maika Makovski, Biznaga, Carlos Sadness, Melifluo, Postcode y San Tosielo.
‘CORAZONES LEGENDARIOS’
La jornada del viernes estuvo marcada por el rock, con Loquillo liderando la cita. El artista catalán regresó a Canarias cinco años después para ofrecer su único concierto en las Islas de la gira Corazones legendarios, con la que ha celebrado su trayectoria musical y recuperado el espíritu de los grandes himnos del rock español. Su actuación en el Peñón Fest puso el broche este año a su gira española.
Antes, la banda Pignoise hacía su aparición con su característico pop-rock y una propuesta capaz de conectar con varias generaciones. Con Álvaro Benito al frente, protagonizó uno de los momentos más explosivos de la noche, desplegando un directo cargado de energía y complicidad.
La cantante mallorquina Maika Makovski llevó a Santa Cruz de Tenerife toda su personalidad y fuerza escénica, demostrando su capacidad para transitar con naturalidad entre el rock, el blues y los sonidos alternativos.
Biznaga, la segunda banda en actuar el viernes, elevó la intensidad de la tarde con un directo arrollador. El grupo madrileño dio muestras de su característica energía sobre las tablas, contagiando al público con la actitud rebelde y la fuerza que definen su propuesta musical.
La apertura del festival corrió a cargo de Postcode, una de las formaciones canarias del cartel, que presentó su pop-rock alternativo ante el público del Palmetum. Entre las actuaciones, el dj El Especialista Manel Ruiz se encargó de mantener vivo el ambiente, acompañando al público durante los cambios de escenario.
‘SI ABRO LOS OJOS NO ES REAL’
La de ayer sábado fue una jornada en la que el pop y los sonidos independientes tomaron el protagonismo. Todas las miradas estaban puestas en Amaia, que aterrizaba por primera vez en los escenarios canarios. La artista navarra compartió con los asistentes su particular universo musical, marcado por la autenticidad y esa personalidad que la ha convertido en una de las voces más singulares del panorama nacional.
Con una puesta en escena vinculada a su trabajo discográfico más reciente, Si abro los ojos no es real, Amaia conquistó al público con un repertorio en el que no faltaron canciones como M.A.P.S, Aralar y C’est la vie.
La La Love You fue otro de los atractivos de la segunda jornada. Convertida en una de las bandas más populares del panorama español, los madrileños se apoderaron de la explanada del Palmetum.
Carlos Sadness aportó un cambio de atmósfera, en el que las melodías, los ritmos tropicales y la sensibilidad indie se hicieron presentes. La jornada también contó con la actuación de Melifluo, con una propuesta que combina intensidad, personalidad y una cuidada puesta en escena.
Pero antes de todo, el sábado había arrancado con San Tosielo, el dúo canario que volvió a poner el foco en una de las señas de identidad del Peñón Fest: el talento que nace en las Islas. Juana la Cubana mantuvo el ritmo y el ambiente festivo entre conciertos.