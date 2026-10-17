Periplo conecta Canarias con Europa, África y Asia en la sección ‘Meridianos’

El Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras Periplo, que alberga Puerto de la Cruz del 19 al 25 de octubre, incorpora una nueva sección, Meridianos, coorganizada con Acción Exterior del Cabildo de Tenerife, concebida como un espacio de conexión entre Canarias y Europa, África y Asia.
La inaugurarán José Naranjo y Juan Luis Rod, con la exposición Travesías (desde el lunes 19 y hasta el domingo 25), y Javier Brandoli, con Carbonara con nata (este lunes). Le seguirán Margaryta Yakovenko, con Ocupación (martes); Capucine Trochet, con Tara Tari. Mis alas, mi libertad (miércoles); Salah Jamal, con Aroma Árabe (jueves); Kartiki Gonsalves, con La arquitectura del cuidado: Cine para la coexistencia, y Binta Claire, con La hija del viento. Mi voz, mi historia, mi lucha (sábado).
También forma parte Correspondencias (sábado), una travesía en escenarios poco convencionales que permanece en secreto hasta el último instante. Las inscripciones pueden realizarse enviando un correo a periplosecreto@festivalperiplo.com. Toda la información y el programa del festival se hallan en la web festivalperiplo.com.