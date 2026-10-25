Periplo otorga sus premios a Lola Escudero, la Librería Altaïr y Matilde Perera

El Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras Periplo ha fallado los premios de su decimocuarta edición, unos galardones que reconocen la labor de quienes entienden el viaje como una forma de conocimiento, de encuentro y de transformación. El jurado distinguió a la escritora y periodista Lola Escudero, a la Librería Altaïr y a Matilde Perera, bibliotecaria municipal de Puerto de la Cruz, en un acto que reconoce tres formas distintas de acercarse al mundo a través de las palabras.
El primer galardón fue para la geógrafa, periodista y divulgadora cultural Lola Escudero. Su trayectoria profesional está estrechamente ligada a la geografía, la literatura de viajes y la historia de la exploración. Su trabajo conecta el mundo editorial con la investigación histórica y la difusión de las experiencias viajeras, entendidas no solo como desplazamientos físicos, sino también como formas de conocer otras culturas.
Investiga la historia de los viajeros y las exploraciones, participa en actividades de divulgación y trabaja con publicaciones dedicadas al viaje. Es secretaria general de la Sociedad Geográfica Española desde 2006 y miembro de su Patronato, además de directora de Comunicación de Lonely Planet y GeoPlaneta.
El segundo reconocimiento viajó hasta Barcelona para posar la mirada en la Librería Altaïr, en reconocimiento a uno de los proyectos culturales europeos más relevantes dedicados a pensar el mundo a través del viaje. Fundada en Barcelona en 1979, Altaïr es la librería especializada en literatura de viajes más grande de Europa, con más de 50.000 títulos en su catálogo y una trayectoria que la ha convertido en espacio de referencia ineludible para viajeros, lectores y autores.
A lo largo de sus más de cuatro décadas de historia, ha construido a su alrededor un lugar de encuentro y pensamiento. Junto con la editorial Folch & Folch, han creado el Premio Altaïr y el ganador de esta primera edición ha estado este año en Periplo, inaugurando una colaboración que permitirá traer al festival a los galardonados de las próximas ediciones. Recogió la distinción la directora de Altaïr, Helena Bernadas.
El tercero de los premios tuvo un carácter profundamente local y emotivo. Matilde Perera, bibliotecaria municipal de Puerto de la Cruz, recibió el galardón en el año de su jubilación, en reconocimiento a su labor para el impulso de la literatura en el municipio y su vínculo con Periplo. Al frente de la Biblioteca Municipal Tomás de Iriarte, Matilde ha sido una pieza clave en la relación entre el festival y la ciudadanía, facilitando el acceso a los libros y tejiendo complicidades entre el espacio bibliotecario y la programación del festival.
Su despedida profesional coincide con un homenaje que subraya el papel de la Tomás de Iriarte (fundada en 1969) como un espacio cultural de referencia en Puerto de la Cruz, reconocido en 14 ocasiones con el Premio María Moliner por sus proyectos de animación a la lectura.
Binta Claire
La decimocuarta edición de Periplo vive este domingo su jornada de clausura, que arranca a las 12.00 horas en la Carpa Lago Martiánez con la presentación de La hija del viento. Mi voz, mi historia, mi lucha, el primer libro de Binta Claire Sy, la joven senegalesa que llegó sola a Canarias con 12 años y que hoy estudia en Gran Canaria.
En una conversación con José Naranjo, Binta Claire compartirá su viaje, sus miedos y sus sueños, en un relato en primera persona que busca reivindicar que otras niñas puedan decidir sobre su futuro. La cita se enmarca, además, en el proyecto documental Travesías, de José Naranjo y Juan Luis Rod, sobre menores migrantes llegados a Canarias.
El broche final lo pondrá la conversación Reporterismo de Paz: periodismo y cooperación frente al olvido, que reunirá a Dolors Mañé, de la Fundación Vicente Ferrer, a la periodista Rosa María Calaf y a Nicolás Castellano. La mesa abordará el encuentro entre periodismo y cooperación internacional para recuperar realidades que han desaparecido de la agenda mediática, reivindicando un periodismo pausado, riguroso y comprometido que se acerque al terreno y a las comunidades que lo habitan.
El Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras, Periplo, está organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y el Comando Periplo. Además, Acción Exterior del Cabildo de Tenerife coorganiza la nueva sección Meridianos, que reúne propuestas que conectan Canarias con otras geografías y realidades.
El festival cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife y la colaboración del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura; el programa Lectura infinita (#pactoporlalectura); el Gobierno de Canarias; Casa África; la Biblioteca Pública Municipal Tomás de Iriarte de Puerto de la Cruz; el Complejo Turístico Costa Martiánez; Macaronesian Hotels & Resorts, Terraza Mirador, Fuente Alta y Atlantic El Tope Hotel, como hotel oficial del festival.