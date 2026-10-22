Periplo supera su ecuador y abre un espacio para los microrrelatos a viva voz

El Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras de Puerto de la Cruz, Periplo, que comenzó el lunes y desarrolla su decimocuarta edición hasta este domingo, rebasa hoy jueves su ecuador con un conjunto de propuestas que se adentran en la narración oral, las letras africanas, la Amazonia peruana y la gastronomía de países árabes.
NARRACIONES
La actividad comienza a las 16.00 horas en la Carpa Sotavento con la iniciativa Relatos a Viva Voz, en la que el festival abre su micrófono a quienes quieran compartir sus propios microrrelatos y convertir la lectura en un espacio de encuentro. La experiencia está vinculada al IV Certamen Literario Periplo, que este año tiene como lema La humanidad que resiste.
Dos horas más tarde (18.00), y ya en la Carpa Lago Martiánez, José Naranjo entrevistará a Antoinette Tidjani Alou, escritora que comparte las nacionalidades jamaicana y nigerina, en torno a su libro Mano, el hijo de oro (Baile del Sol, 2026), reconocido con una mención especial en el Prix Ivoire. La novela sigue a Mano tras su regreso a las orillas del río Níger, profundamente marcado por su experiencia al otro lado. Narrada a través de tres voces, reconstruye una vida entre Niamey y Burdeos, y aborda el viaje y el regreso, la fragilidad, los vínculos familiares y la búsqueda de un lugar entre distintos mundos.
Pilar Rubio Remiro conversará a continuación (19.15 horas) con Josep M. Palau Riberaygua acerca de Mi madre se convirtió en pájaro (Viajes al pasado, 2026), un volumen en el que el periodista, fotógrafo, escritor y profesor universitario recupera una expedición a la selva del Manu, en la Amazonia peruana, en busca de los petroglifos de Pusharo. Años después, vuelve sobre aquel viaje y los encuentros que lo marcaron para acercarse a las comunidades indígenas, sus formas de vida, la conservación de la selva y las transformaciones que afectan al territorio.
GASTRONOMÍA
La jornada literaria en Puerto de la Cruz concluye con el palestino Salah Jamal, médico, historiador y divulgador de la historia y la cultura árabes. José Naranjo dialogará con él acerca de su libro Aroma árabe (Planeta Gastro, 2018), en el que propone un recorrido por esa cultura a través de la cocina y de las historias que acompañan a sus platos. Recetas y costumbres culinarias conviven con relatos históricos y anécdotas que permiten acercarse a una tradición gastronómica diversa.