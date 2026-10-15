La pobreza en Canarias ha dejado de reducirse después de cuatro años consecutivos de mejora. Unas 704.000 personas, el 31,2% de la población, siguen en riesgo de pobreza o exclusión social, según el informe El estado de la pobreza. Canarias. 2026, presentado este jueves por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Canarias).
El estudio, elaborado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), sitúa al Archipiélago como la cuarta comunidad autónoma con mayor riesgo de pobreza o exclusión social, solo por detrás de Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia. Canarias supera en 5,5 puntos la media estatal, situada en el 25,7%.
El indicador utilizado es la tasa AROPE, que mide el porcentaje de personas que cumplen al menos una de estas condiciones: ingresos por debajo del umbral de pobreza, carencia material y social severa o baja intensidad laboral en el hogar. Por tanto, no significa que todas las personas incluidas tengan ingresos inferiores al umbral de pobreza.
Más de 1,2 millones de canarios tienen dificultades para llegar a fin de mes
Uno de los datos que refleja las dificultades económicas de las familias es que el 54,2% de los residentes en Canarias, aproximadamente 1.233.000 personas, declara tener problemas para llegar a fin de mes.
Además, el 49,9% no puede afrontar un gasto imprevisto, lo que equivale a unos 1.135.000 habitantes. Este porcentaje supera en 13,5 puntos la media nacional, según EAPN Canarias.
La situación también afecta a las posibilidades de descanso y ocio. El 39,3% de la población, unas 893.000 personas, no puede permitirse una semana de vacaciones fuera de su domicilio al año.
En los casos más graves, la pobreza severa alcanza al 8% de la población canaria. Esto supone que unas 182.000 personas viven en hogares con ingresos inferiores a 679 euros mensuales por unidad de consumo, una medida que ajusta los ingresos según el tamaño y la composición familiar.
La pobreza infantil afecta a cuatro de cada diez menores
La situación de la infancia constituye otro de los principales puntos del informe. Según los datos presentados por EAPN Canarias, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social infantil alcanza el 41,1%, nueve décimas más que el año anterior.
La organización cifra en unos 91.000 los menores afectados a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida. No obstante, advierte de que la estimación podría elevarse a 141.000 si se emplearan los indicadores del Instituto Canario de Estadística (Istac).
Canarias registra así la cuarta tasa más elevada de pobreza infantil entre las comunidades autónomas y supera en 7,3 puntos el promedio nacional. También persisten las diferencias entre hombres y mujeres. Unas 370.000 mujeres se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, con una tasa del 32,1%, frente al 30,2% de los hombres.
Entre las personas con discapacidad, el indicador AROPE asciende al 37,8%, alrededor de diez puntos por encima del registrado entre quienes no tienen discapacidad.
El precio de la vivienda agrava la pobreza en Canarias
El acceso a la vivienda es otro de los factores que EAPN Canarias identifica como determinantes del empobrecimiento. El 45,4% de quienes viven de alquiler a precio de mercado está en riesgo de pobreza o exclusión social. Entre las personas que residen en una vivienda en propiedad, el porcentaje baja al 27,2%.
Según el informe, unas 293.000 personas presentan retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca, mientras que otras 252.000 tienen dificultades para pagar suministros básicos, como electricidad, agua o gas. A ello se añade que alrededor de 430.000 canarios no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada.
La evolución de los precios ayuda a explicar esta presión económica. Entre 2015 y 2025, el precio de compraventa de viviendas aumentó un 74,5% en Canarias, mientras que el de las viviendas nuevas se incrementó un 101,7%.
Por su parte, el gasto mensual medio en alquiler pasó de 339 euros en 2014 a 588 euros en 2025, una subida del 73,5%.
EAPN Canarias reclama un pacto urgente contra la pobreza
El vicepresidente de EAPN Canarias, Fernando Rodríguez, reconoció durante la presentación del informe en el Parlamento autonómico que la organización se había quedado «chafada» con los resultados, después de confiar en una nueva reducción de la pobreza.
Rodríguez considera que las medidas sociales aplicadas hasta ahora «han tocado suelo» y advierte de las dificultades para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030. Por ello, la organización reclama un pacto contra la pobreza en Canarias que implique a las administraciones públicas, las empresas y las entidades sociales.
Entre sus propuestas figuran ampliar la cobertura de las ayudas, facilitar el acceso a una vivienda asequible y mejorar las condiciones laborales y salariales. El representante de EAPN también pide mayor coordinación entre administraciones y sostiene que, sin las prestaciones y medidas sociales existentes, el riesgo de pobreza podría superar el 52% de la población.
El informe fue entregado este jueves a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, en vísperas del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora el 17 de octubre.