Rajmáninov suena en el Auditorio de Tenerife con el pianista Simon Trpceski

La Sinfónica de Tenerife recibe este viernes (19.30 horas), en el Auditorio de Tenerife, al pianista Simon Trpceski, que vuelve a encontrarse con la formación en el quinto concierto de abono de la temporada 2026/2027. Con el título El año 1917, el programa estará dirigido por Víctor Pablo Pérez y reúne el Concierto para piano nº 2 de Serguéi Rajmáninov, una de las obras más conocidas del repertorio pianístico, y la Sinfonía nº 12 de Dmitri Shostakóvich, dedicada a Lenin y a los acontecimientos de la Revolución rusa.
“Superar los obstáculos de la vida se siente como una victoria que nos llena por completo. Pocas obras musicales reflejan ese recorrido con tanta profundidad como el Segundo concierto para piano de Rajmáninov”, afirma el pianista macedonio.
El Concierto para piano nº 2, compuesto entre 1900 y 1901, nació tras uno de los periodos más difíciles de la vida de su autor. Tras el fracaso de su Primera sinfonía, atravesó una crisis de confianza que llegó a paralizar su actividad creativa. Su recuperación, favorecida por el tratamiento del médico Nikolái Dahl, al que dedicó la obra, dio paso a una partitura de gran riqueza melódica y exigencia pianística.
‘EL AÑO 1917’
La segunda parte del concierto está dedicada a la Sinfonía n.º 12, El año 1917, compuesta por Shostakóvich en 1961. Dedicada a Lenin, recorre episodios de la Revolución de Octubre a través de cuatro movimientos que evocan el Petrogrado revolucionario, el refugio de Lenin en Razliv, el crucero Aurora y el amanecer de la humanidad.
“Podría ser la banda sonora de la revolución bolchevique, el sentir de Lenin ideando su mundo nuevo”, señala Víctor Pablo Pérez, para quien Shostakóvich dibuja la historia de la Unión Soviética “con precisión e ironía”, una interpretación que apunta a los distintos significados que se hallan en la partitura.
Atadem ofrecerá una charla sobre el programa a cargo de José Lorenzo Chinea. El encuentro, gratuito, tendrá lugar a las 18.30 horas en la Sala Avenida del Auditorio de Tenerife. También estará disponible la Lanzadera Sinfónica, el servicio gratuito de guaguas de Titsa que conecta el norte y el sur de la Isla con el Auditorio de Tenerife. Las plazas pueden reservarse hasta las 23.00 horas de hoy.
Las entradas para el concierto pueden adquirirse en www.sinfonicadetenerife.es, por teléfono y en la taquilla.