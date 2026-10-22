Doble rescate en Tenerife: una mujer grave tras caerle una piedra

Dos mujeres han resultado heridas este jueves, 22 de octubre, en dos accidentes registrados en distintos puntos de Tenerife, concretamente en el Barranco del Infierno, en el municipio de Adeje, y en Anaga, en La Laguna. Ambos incidentes requirieron la intervención de los servicios de emergencia, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El accidente de mayor gravedad se produjo en el Barranco del Infierno, en Adeje, donde una mujer sufrió lesiones graves después de que una piedra le cayera sobre un brazo.
El 112 recibió el aviso a las 11.16 horas y activó a efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y al Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Los bomberos se desplazaron hasta el lugar del incidente y trasladaron a la afectada hasta un punto desde el que pudiera ser evacuada por vía aérea.
Posteriormente, un helicóptero del GES completó el rescate y trasladó a la mujer hasta la helisuperficie de Adeje, donde esperaba una ambulancia sanitarizada del SUC.
Tras recibir asistencia sanitaria, la herida fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba en el momento inicial de la atención.
Segundo rescate en Anaga
Horas después, a las 13.06, el CECOES 112 recibió una nueva alerta por otro accidente, esta vez en Anaga, dentro del término municipal de La Laguna.
En este caso, una mujer había sufrido una caída y necesitaba la intervención de los equipos de emergencia para poder ser evacuada del lugar.
Hasta la zona se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que se encargaron de rescatar a la afectada y trasladarla hasta el punto donde esperaba el personal sanitario.
El SUC movilizó una ambulancia de soporte vital básico, cuyo equipo asistió a la mujer y comprobó que presentaba un traumatismo de carácter moderado, salvo complicaciones.
Finalmente, la afectada fue trasladada al Hospital Universitario de Canarias (HUC) para recibir atención médica.
Los dos rescates se produjeron con menos de dos horas de diferencia y requirieron la actuación de los bomberos y del personal sanitario, además del helicóptero del GES en el incidente registrado en Adeje.