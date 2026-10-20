Santa Cruz acogerá el primer concurso infantil de baile inspirado en Michael Jackson

Santa Cruz de Tenerife acogerá el próximo 19 de diciembre el primer concurso infantil Mini Jackson Canario, una iniciativa dirigida a niños y niñas de entre cinco y 12 años e inspirada en la música y las coreografías de Michael Jackson. La jornada incluirá también el espectáculo teatral Michael Experience by Chicho, que recorrerá distintas etapas de la trayectoria artística del cantante estadounidense.
El evento, organizado por Manzana50proyectos y BlousMusic, se celebrará en el teatro del Círculo de Amistad XII de Enero, con una programación que combinará el concurso de baile, la entrega de premios y una actuación musical de 60 minutos.
La iniciativa nace con el propósito de acercar el legado del conocido como Rey del Pop a las nuevas generaciones y ofrecer a los participantes una experiencia vinculada a la interpretación, la creatividad y la expresión corporal.
Las entradas podrán adquirirse en las tiendas BlousMusic ubicadas en Santa Cruz (calle Bethencourt Alfonso 34) y La Laguna (calle Bencomo 20), así como a través de tomaticket.es.
Un concurso de baile para niños de cinco a 12 años
El Mini Jackson Canario permitirá a los participantes interpretar coreografías inspiradas en Michael Jackson, uno de los artistas más influyentes de la música popular de las últimas décadas.
Según ha explicado la organización, el certamen pretende fomentar la expresión artística, la disciplina y el trabajo en equipo a través del baile, además de acercar a los menores a la historia musical del cantante.
La propuesta también busca favorecer la participación familiar y el encuentro entre distintas generaciones a través de canciones y coreografías que forman parte de la trayectoria del artista.
Los organizadores han confirmado que ya cuentan con diez niños y niñas inscritos y que el plazo de inscripción está próximo a cerrarse, aunque no han concretado la fecha límite.
El concurso se desarrollará entre las 16.30 y las 18.30 horas e incluirá la correspondiente entrega de premios.
Michael Experience by Chicho, un recorrido por la trayectoria del Rey del Pop
Tras el concurso infantil, el escenario acogerá Michael Experience by Chicho, una producción teatral de 60 minutos que combina música, danza e interpretación para repasar distintas etapas de la vida artística de Michael Jackson.
La propuesta, protagonizada por Chicho, plantea un recorrido narrativo desde los primeros años del cantante con The Jackson 5 hasta algunas de sus etapas posteriores como solista.
El espectáculo comenzará mostrando al intérprete sin maquillaje y su posterior transformación escénica. A partir de ese momento, la representación retrocederá a los comienzos de Jackson y avanzará por diferentes momentos de su carrera.
La puesta en escena incorporará referencias a discos como Off the Wall e HIStory, además de elementos audiovisuales, vestuario y transiciones teatrales.
Según sus responsables, el montaje no pretende reconstruir de manera documental todos los acontecimientos de la vida del cantante, sino ofrecer una interpretación artística de su evolución musical y escénica.
La producción también contará con arreglos musicales desarrollados por Chicho en estudio, inspirados en las versiones que Michael Jackson interpretaba durante sus giras.
Para su elaboración se han grabado instrumentos reales y se ha trabajado con pistas separadas por instrumentos, con el objetivo de adaptar la música a las necesidades de la representación teatral.
Fecha, horarios y lugar del espectáculo en Santa Cruz
La jornada se celebrará el sábado 19 de diciembre de 2026 en el teatro del Círculo de Amistad XII de Enero, situado en Santa Cruz de Tenerife.
La apertura de puertas está prevista a las 16.00 horas, mientras que el concurso infantil y la entrega de premios se desarrollarán desde las 16.30 hasta las 18.30 horas.
A las 19.00 horas comenzará Michael Experience by Chicho, cuya finalización está prevista para las 20.00 horas.
La programación también contempla un encuentro fotográfico con el protagonista del espectáculo.
El recinto dispone, según la organización, de 370 butacas y la jornada está planteada como una actividad cultural dirigida tanto al público infantil como a las familias y seguidores de Michael Jackson.
La nota de prensa no especifica el precio de las entradas ni los canales habilitados para su adquisición.