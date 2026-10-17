La Santa Cruz Extreme se celebra con cuatro modalidades por los senderos de Anaga

Santa Cruz de Tenerife acogerá este sábado, 17 de octubre, la XII edición de la Santa Cruz Extreme, una de las citas destacadas del calendario de carreras por montaña de Canarias, que volverá a convertir los senderos del Parque Rural de Anaga en escenario de una jornada deportiva que combina competición, naturaleza y respeto por el medio ambiente.
La prueba, organizada por Gesport Canarias con el apoyo del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible, contará con cuatro modalidades de 42, 25, 18 y 10 kilómetros, adaptadas a diferentes niveles de preparación y experiencia, y que permitirán a los participantes recorrer algunos de los enclaves más representativos del macizo de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destaca que “la Santa Cruz Extreme es una magnífica oportunidad para mostrar el extraordinario patrimonio natural de Anaga y seguir consolidando a nuestra ciudad como escenario de grandes acontecimientos deportivos, siempre desde el respeto y la protección de nuestro entorno”.
Por su parte, la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, señala que “esta prueba reúne todos los valores que queremos impulsar desde el Ayuntamiento: deporte, superación personal y contacto con la naturaleza. Además, sus diferentes distancias permiten que participen corredores con distintos niveles de preparación y disfruten de una experiencia deportiva única”.
La competición comenzará a las 8:00 horas con la salida de la modalidad reina, la XTRM 42K, desde la playa de Las Teresitas. A las 9:30 horas será el turno de los participantes de la XTRM 25K, que partirán desde Taganana, mientras que a las 10:30 horas comenzará la prueba de 18 kilómetros desde Afur. La última salida tendrá lugar a las 11:00 horas desde Catalanes, correspondiente a la distancia de 10 kilómetros.
Todos los recorridos finalizarán en el entorno de la plaza de España, donde se concentrará buena parte de la actividad de la jornada y se celebrarán las ceremonias de entrega de premios. La organización prevé la llegada de los primeros corredores a partir de las 11:50 horas, mientras que las entregas de trofeos comenzarán a las 14:00 horas para las modalidades de 10 y 18 kilómetros, continuarán a las 15:00 horas con la prueba de 25 kilómetros y concluirán a las 17:00 horas con la distancia de 42 kilómetros. El cierre oficial de la carrera está previsto para las 18:30 horas.
Como actividad previa, el viernes 16 de octubre se realizará la entrega de dorsales y bolsas del corredor entre las 10:00 y las 20:30 horas en la explanada situada frente a la plaza de España.
La Santa Cruz Extreme mantiene, además, su compromiso con la sostenibilidad ambiental y la conservación del Parque Rural de Anaga, mediante medidas orientadas a minimizar el impacto de la competición, garantizar el respeto a los senderos y proteger los valores naturales de este espacio.
Toda la información sobre recorridos, horarios y aspectos técnicos de la competición puede consultarse en la página oficial www.santacruzextreme.com.