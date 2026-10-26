Tenerife se cita con la solidaridad este viernes en ‘Invertimos en Fesbal’

Las fundaciones CajaCanarias y La Caixa celebran este viernes (19.00 horas) el concierto benéfico Invertimos en Fesbal, una iniciativa solidaria destinada a respaldar la labor que desarrolla la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) y los bancos de alimentos de las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. El acto tendrá lugar en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife y estará presidido por la reina emérita Sofía. La venta de entradas para asistir al acto, cuya recaudación se destinará íntegramente a Fesbal, se encuentra disponible en el enlace web https://cajacanarias.janto.es/.
La cita reunirá sobre el escenario a tres destacados artistas canarios: Domingo el Colorao, Fabiola Socas y Juan Carlos Pérez Brito, quienes protagonizarán una velada concebida para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la solidaridad y dar visibilidad a la labor esencial que desempeñan los bancos de alimentos en nuestro territorio, cuya dedicación resulta fundamental para la mejora de la vida de las personas.
El acto también contará con las intervenciones de Pedro Miguel Llorca Llinares, presidente de la Fesbal y de la Asociación Banco de Alimentos de Las Palmas; Hernán Cerón Espino, presidente de la Asociación Banco de Alimentos de Tenerife (Bancoteide), y Humberto Orán Cury, presidente de la Fundación CajaCanarias.
Domingo ‘el Colorao’, Fabiola Socas y Juan Carlos Pérez Brito actúan en el concierto que se celebra en la capital tinerfeña
Además de la asistencia presencial, se ha habilitado una Fila 0 para todas aquellas personas que deseen colaborar con la causa mediante aportaciones solidarias. Las contribuciones podrán realizarse a través del siguiente número de cuenta habilitado específicamente para este fin, IBAN: ES48-2100-1766-4302-0027-2506.
Las puertas se abrirán a las 18.00 horas y se cerrarán a las 18.45 horas, por lo que se recomienda a los asistentes acudir con antelación para facilitar el acceso y el desarrollo del protocolo previo al inicio del concierto.
LABOR SOCIAL
La Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) es una entidad apolítica y aconfesional, fundada en 1995, que agrupa y representa a los bancos de alimentos de toda España. Su labor se centra en combatir el hambre, la pobreza y el desperdicio de alimentos a través de la recuperación y distribución de excedentes entre las personas y familias en situación de vulnerabilidad, contribuyendo al mismo tiempo a la protección del medio ambiente.