A licitación la concesión del bar en la zona alta del parque García Sanabria

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó ayer el expediente de licitación para la concesión del uso privativo del quiosco-bar de titularidad municipal situado en la zona alta del parque García Sanabria, en el paseo lindante con la Rambla y que, hasta 2024, ocupaba la popular terraza Strasse.
Tras dos años cerrado y, actualmente, en un grave estado de mantenimiento, el Consistorio vuelve a intentar la reactivación del local, mediante un acuerdo que incluye la aprobación del pliego de cláusulas económico-administrativas y del de condiciones técnicas que regirán el procedimiento, que se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
Una vez aprobado el expediente, el acuerdo contempla su publicación en el perfil del contratante del órgano de contratación, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, lo que permitirá abrir el plazo para la presentación de ofertas por parte de los interesados.
No obstante y previo a este nuevo intento de adjudicación, los obreros ya han comenzado a trabajar en dicho establecimiento, levantado las tarimas de madera de la parte superior para poder reparar el techo inferior, en grave riesgo de desplome. La anterior licitación, publicada en 2024, quedó desierta en agosto del siguiente año tras concurrir las empresas Cuncunpra, Panzaburro y Sanabria Park, ya que dos incumplieron los requisitos y la tercera desistió.