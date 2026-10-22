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Torres celebra el acuerdo sobre la cogestión aeroportuaria como una “buena noticia” para el autogobierno de Canarias

Torres celebra el acuerdo sobre la cogestión aeroportuaria como una "buena noticia" para el autogobierno de Canarias
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática
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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha celebrado el acuerdo sobre la cogestión aeroportuaria alcanzado entre los gobiernos de España y de Canarias, que previsiblemente se oficializará el próximo 29 de octubre con la celebración de una Comisión Bilateral, como una “buena noticia” para el autogobierno del archipiélago.

En unas declaraciones difundidas a los medios de comunicación, ha comentado que, en concreto, se ha trabajado en los últimos meses en un órgano “paritario” con cuatro representantes del Estado y otros cuatro de la Comunidad Autónoma.

Además, ha señalado que el acuerdo tendrá en cuenta “la situación archipiélagica y últraperiférica de Canarias” y que dicho órgano realizará un seguimiento de las obras contempladas en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

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