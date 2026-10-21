Dos trabajadores heridos por el desplome de un techo en La Laguna

Dos trabajadores se han visto afectados este miércoles por un accidente laboral ocurrido en una obra privada en San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, después de que se produjera la caída de un techo.
El incidente ha tenido lugar en la calle Marqués de Celada, hasta donde se han desplazado agentes de la Policía Local de La Laguna para intervenir en el suceso, según ha informado el propio cuerpo policial a través de sus redes sociales.
En el dispositivo también han participado efectivos de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía, dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y efectivos de los Bomberos de Tenerife.
Por el momento, no han trascendido detalles sobre el estado de los dos trabajadores afectados ni sobre las circunstancias que provocaron el desplome del techo.
Asimismo, técnicos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna inspeccionarán el lugar del accidente para determinar el estado en el que se encuentra el inmueble.