Tropicalia 2026: porque aquí no hay dos sin tres

Tropicalia volverá el próximo sábado 24 de octubre a Andana Beach Club, en Puerto de la Cruz, para celebrar una nueva entrega que tiene un significado especial en la trayectoria del proyecto: regresar al lugar que marcó una etapa fundamental de su historia. Con el nombre de Tropiandana, la cita se desarrollará entre las 14.00 y las 00.00 horas, con dos escenarios y una programación que reúne a artistas consolidados, nuevos talentos y residentes habituales de la propuesta.
El regreso a Andana coincide con la celebración del décimo aniversario de Tropicalia, que durante 2026 ya ha celebrado dos encuentros anteriores. Esta última convocatoria del año supone una oportunidad para conmemorar una década de música, baile y conexión con el público, al tiempo que recupera la relación con un espacio que forma parte de la memoria del proyecto. La organización destaca el valor especial de volver a un lugar asociado a una época significativa de su recorrido, donde los atardeceres y la atmósfera junto al mar forman parte de la experiencia.
La programación se distribuirá entre dos ambientes musicales. El Tropic Stage estará dedicado a las selecciones de Cleepers, Yaib, Irtap, Candela y Parcero, mientras que el Club Stage acogerá las sesiones de Drummer, Bobby Bob, Héctor Vela, Flua, Social Approach y Jairo Cedrés & Friends.
Uno de los atractivos de esta edición será la presencia de nombres destacados de la escena local. Drummer y Bobby Bob aportarán sus respectivas propuestas a la zona club, mientras que Irtap, residente de Tropicalia, volverá a ocupar la cabina con una sesión que forma parte de la identidad musical del proyecto. También repetirá Yaib, conocido por sus selecciones de ritmos directos y pegadizos.
La cita tendrá además un componente de estreno. El productor orotavense Héctor Vela y el portuense Social Approach debutarán en la cabina de Tropicalia. A ellos se sumará Cleepers, dúo de productores de La Laguna que llega por primera vez al proyecto con una propuesta que está despertando interés en la escena insular.
También estará Flua, artista lagunera cuyas sesiones transitan por el funk, el groove y los ritmos electrónicos de colores diversos. El cartel se completa con Candela, Miyagi y Parcero, nombres vinculados al universo musical de Tropicalia. Sus selecciones de cumbia, salsa, merengue y boogaloo ampliarán el viaje sonoro más allá de la electrónica, incorporando ritmos de raíz latina y músicas concebidas para mantener la pista en movimiento.
Como es habitual en sus encuentros, la organización anuncia también algunas sorpresas reservadas para quienes acudan a la cita, con el atardecer de Puerto de la Cruz como uno de los elementos distintivos de la jornada.
Con esta última convocatoria de 2026, Tropicalia celebra sus 10 años mirando hacia sus orígenes y recuperando el vínculo con un espacio que dejó huella en su trayectoria. Una forma de festejar el camino recorrido y reunir de nuevo a artistas y público en torno a una identidad musical construida desde la diversidad de estilos y la escena canaria.
Este encuentro cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de Promotur Turismo Islas Canarias y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, y Turismo de Tenerife.