Los vecinos de La Salud, en guerra para conseguir los 80 aparcamientos

La asociación de vecinos San Gerardo del barrio La Salud, en Santa Cruz de Tenerife, ha pasado a la acción tras el reciente fallo judicial que ha obligado al Ayuntamiento capitalino a suspender cautelarmente las obras en el entorno de la iglesia de San Gerardo, una ejecución iniciada hace una semana para la rehabilitación del entorno y la creación de un aparcamiento provisional para 80 vehículos, que ha llevado implícito la tala de arbolado en los jardines anexos.
El dictamen, emitido el pasado miércoles por la sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia, ha dado respuesta al recurso interpuesto por la asociación medioambiental Los Árboles Hablan contra la resolución municipal para llevar a cabo el proyecto. Un fallo al que ahora el Ayuntamiento presentará alegaciones para intentar salvar la continuidad de los trabajos y que, paralelamente, apoyarán los residentes en su lucha a favor de salvar la obra.
Para ello, la asociación vecinal convocará una asamblea el próximo día 28, a las 20.00 horas, con el objetivo de analizar qué medidas tomar para lograr la continuidad de un proyecto “ampliamente” respaldado por los vecinos para proceder al derribo de la iglesia y la mejora de la plaza.
Recordó que “más de cien vecinos en La Salud participaron en una asamblea para apoyar la modificación del proyecto a fin de destinar estos terrenos a 80 aparcamientos, zonas ajardinadas, parque infantil y baños autolavables. Una petición que responde a necesidades reales del barrio, como los problemas de insalubridad y malos olores, y que busca mejorar la convivencia, la seguridad y la calidad de vida”.
La asociación incidió en que es “una propuesta respaldada por la participación vecinal, el diálogo y la búsqueda de acuerdos”, por lo que tras la suspensión judicial de la obra, “queremos demostrar que nuestra voz también cuenta y nuestra unión nos hace más fuertes. Queremos que se escuche la voluntad de los vecinos y que se tenga en cuenta el bienestar de nuestro barrio”.
Alegaciones
Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, confirmó que los servicios jurídicos municipales ya están preparando las alegaciones que se presentaran contra la medida judicial que ha llevado a paralizar cautelarmente las obras. “Vamos a presentar informes técnicos que justifican las actuaciones previstas, tanto los trasplantes como las posibles talas y el mantenimiento del arbolado. El juez tendrá que decidir, tras recibir esta información, si mantiene la suspensión o si el Ayuntamiento puede continuar”.
“La obra no consiste solo en los árboles. Incluye aparcamientos pedidos por los vecinos y la reforma de una plaza utilizada por personas mayores, que actualmente no es accesible. Si se paralizara la actuación, la reforma quedaría suspendida durante mucho tiempo, hasta que hubiera una resolución definitiva. Lo que sería una mala noticia para los vecinos”, alegó.