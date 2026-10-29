‘Vil Vodevil’ reivindica el ‘burlesque’, la cultura ‘drag’ y el cabaret en Crudo Bar

El burlesque, el cabaret y la cultura drag se encuentran este jueves (20.00 horas) en Crudo Bar, en Santa Cruz de Tenerife, con el estreno de Vil Vodevil, una nueva propuesta escénica que combina música, baile, humor y sensualidad en un formato de cabaret contemporáneo.
La primera edición reúne a las artistas Altair Leirós, Demiii, Virgen e Intrussiva, con el actor Eduardo Zerolo como maestro de ceremonias, en una velada que apuesta por la provocación, el talento y la libertad creativa.
La cita tiene lugar en Crudo Bar (calle Clavel, 9). Su carácter cercano y su relación con la cultura en vivo convierten el establecimiento en un escenario adecuado para una propuesta que apuesta por la proximidad entre artistas y público, lejos de los formatos convencionales. Las localidades, al precio de 15 euros, se pueden adquirir de forma anticipada, a través de Entradium, o en el propio local santacrucero.