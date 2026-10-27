Vila-Matas, Premio Nacional de las Letras: “Desconfío de lo que escribo, desconfío de la realidad, de todo”

El escritor barcelonés Enrique Vila-Matas (1948), galardonado este martes con el Premio Nacional de las Letras Españolas 2026, subrayó, tras agradecer la distinción: “La literatura siempre está ahí para ayudar a no aburrirme”. En un encuentro con la prensa en la librería +Bernat de la Ciudad Condal, Enrique Vila-Matas explicó que su visión de la literatura es lúdica e irónica, y que conceptos que se le asocian como la metaliteratura o la autoficción no existen: “Lo que hay únicamente es ficción”.
El autor recibió una llamada al móvil cuando estaba en la librería junto al escritor asturiano Alejandro Basteiro [del que bromeó acerca de que ahora cree llevar el azar encima y de su papel de médium], que le pareció que “no era de fiar”, porque si no reconoce el número no contesta. Dicha llamada telefónica resultó ser de la directora general del Libro, María José Gálvez, para comunicarle el premio.
Enrique Vila-Matas afirmó que siente gratitud por cada reconocimiento que recibe, al tiempo que le resulta un estímulo para continuar trabajando. También recordó al escritor Juan Marsé, fallecido en 2020, quien decía que veía la realidad como si fuera fraudulenta: “Siempre desconfío de lo que escribo, desconfío de la realidad, desconfío de todo. No desconfío de este premio porque lo voy a cobrar”, apuntó.
VIDA Y ESCRITURA
Preguntado por si pensó que ya era hora cuando le notificaron el galardón, respondió que “para nada”, y añadió que ayer quería concluir el prólogo de una novela de un amigo en el que estaba trabajando. Además, señaló que está escribiendo un ensayo narrativo, en el que junta ficción y ensayo, que con el paso de los años sigue perfeccionando y mejorando, y aclaró que está muy dedicado a la escritura, pero no es una obsesión, y mezcla “mucho vida y escritura”.
Sobre la posibilidad de recibir el Nobel de Literatura, afirmó que ha estado en Estocolmo (Suecia) en dos ocasiones en el almuerzo con motivo de los premios que ofrece el Ayuntamiento y con los escritores invitados, por lo que considera que ya lo ha celebrado.
Cuestionado sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA), respondió: “Le hago preguntas muy difíciles y la vuelvo loca por completo”. A este respecto, aseveró que la ve “muy desorientada”, porque ha llegado a decirle que existe una calle en Barcelona con su nombre, o le ha tenido que corregir sobre el número de traducciones de sus libros. “Veo mucha televisión y me quedo tan deprimido que prefiero que gane el Barça”, indicó cuando se le preguntó por cómo ve la realidad actual.
TRADICIÓN BORGIANA
El Premio Nacional de las Letras Españolas, que otorga el Ministerio de Cultura. Está dotado con 50.000 euros. El jurado se lo ha otorgado este año a Vila-Matas por “su influencia decisiva en la narrativa contemporánea, su aportación a la tradición borgiana en lengua española, así como por una originalidad formal y fidelidad al espíritu metaficcional de Cervantes desde una dilatada y ejemplar trayectoria”.
Asimismo, puso de relieve que Enrique Vila-Matas “encarna de manera magistral los principios medulares de la ficción posmoderna a través de un estilo particular donde las fronteras entre realidad y fabulación se difuminan y entremezclan con absoluta fluidez, construyendo un universo literario que dialoga con la tradición mientras la reinventa”.
“Al convertir la duda en método y la lectura en aventura, reivindica la creación literaria como un arte de la inteligencia y del placer”, expuso, e indicó que “su cuestionamiento de la autoridad narrativa, sumado a una agudeza y un humor que raya en el laconismo y la ironía, lo sitúan como uno de nuestros escritores más subversivos”.
“Su obra sustenta un proyecto creativo y arriesgado en las letras hispánicas, que, a través de un viaje metaliterario apoyado en la cita, el mestizaje y el juego ensayístico, investiga el género de la novela, la autoría, la identidad personal y el porvenir de la escritura”, continúa el fallo, en el que también se indica que “su creación, profundamente filosófica, poética y libérrima, reflexiona sobre el papel de la literatura en el mundo actual y dialoga con la de otros autores”.