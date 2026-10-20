Un vuelo a Tenerife Sur se desvía por una emergencia

Un vuelo procedente de Dublín con destino al aeropuerto de Tenerife Sur tuvo que desviarse este martes al aeropuerto de Santiago de Compostela después de que uno de sus pasajeros sufriera problemas médicos durante el trayecto.
La tripulación solicitó modificar su ruta cuando la aeronave entraba en el espacio aéreo español, según han informado los Controladores Aéreos a través de su cuenta en X.
Los pilotos comunicaron la situación a los servicios de control aéreo y solicitaron inicialmente realizar maniobras de espera para preparar la aproximación al aeropuerto gallego.
Una vez que la tripulación confirmó que estaba preparada para iniciar el descenso, los controladores facilitaron una aproximación directa a la pista 35, dando prioridad a la aeronave para agilizar la atención al pasajero afectado.
Prioridad para el vuelo que se dirigía a Tenerife Sur
La operación obligó a modificar temporalmente la trayectoria de otro avión que llegaba desde Vitoria, con el objetivo de dejar libre el espacio necesario para la aproximación del vuelo desviado.
Al mismo tiempo, los servicios de control aéreo coordinaron con el aeropuerto de Santiago la asistencia médica en tierra, para que el pasajero pudiera recibir atención tras la llegada del avión.
Los Controladores Aéreos explicaron que fue necesario apartar ligeramente al tráfico procedente de Vitoria mientras se organizaba la intervención.