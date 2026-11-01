La DANA deja sin fútbol ni cabalgata a la zona metropolitana de Tenerife

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias pidió a la población extremar la precaución ante el aumento de la inestabilidad en las próximas horas por el acercamiento de una borrasca a las islas, y que pondrá hoy domingo en alerta por lluvias a las cumbres y a la vertiente oeste de La Palma (esta madrugada) y durante el día al área metropolitana de Tenerife donde se prevé que en el Macizo de Anaga sean muy fuertes y con riesgo de posibles inundaciones. En paralelo, estarán en prealerta El Hierro, La Gomera y Gran Canaria.
Las previsiones meteorológicas apuntan a una mayor intensidad de las precipitaciones en las cumbres y oeste de La Palma, así como en el área metropolitana de Tenerife, donde se esperan acumulados de 30 mm (litros por metro cuadrado) en una hora acompañado de tormentas. También existe riesgo de acumulaciones significativas en un periodo de 12 horas en estas mismas zonas, incluso hay modelos que señalan que los aguaceros podrían llegar a 100mm en el Macizo de Anaga.
Tormentas
En el resto de las comarcas de Tenerife y La Palma, así como en El Hierro, La Gomera y Gran Canaria, las precipitaciones podrán alcanzar o superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora. Se esperan chubascos variables, en distribución espacial e intensidad, poco persistentes, aunque no se descartan localmente fuertes.
Asociada a esta inestabilidad atmosférica en el entorno de Canarias, se espera la aparición de actividad tormentosa, que podría ser localmente intensa, a partir de la noche, con probabilidad de afectación inicial a La Palma y El Hierro, y que se desplazará progresivamente para alcanzar hoy La Gomera, Tenerife y norte de Gran Canaria.
La evolución del episodio presenta incertidumbre respecto a la localización, intensidad y persistencia de las precipitaciones, por lo que no se descarta modificar las previsiones.
La inestabilidad continuará mañana en las cuatro islas occidentales, con precipitaciones que también podrán alcanzar o superar los 15 milímetros en una hora, y podría prolongarse hasta las primeras horas del martes.
Suspensión
El Cabildo de Tenerife anunció la suspensión de todas las actividades culturales y deportivas en instalaciones insulares situadas en la zona de riesgo afectada por el aviso naranja por la previsión de lluvias intensas y posibles tormentas asociadas al paso de una borrasca en el área metropolitana. Así como de los senderos del Parque de Anaga.
La medida entrará en vigor a partir de las 10.00 horas de hoy, 1 de noviembre, e incluye el cierre de instalaciones insulares como el estadio Heliodoro Rodríguez López, el Pabellón Santiago Martín, el Recinto Ferial y el Auditorio de Tenerife Adán Martín. La suspensión permanecerá activa hasta que se levanten las restricciones establecidas. La Federación Tinerfeña de Fútbol aplazó los partidos previstos para hoy como consecuencia de la activación de los Planes de Emergencia Municipales en Santa Cruz y La Laguna.
Tanto el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el resto de instituciones municipales, pìden a la población que cumplan con las recomendaciones de autoprotección y actúen con prudencia para evitar situaciones de riesgo y accidentes.
Aconsejan evitar desplazamientos innecesarios por zonas de riesgo, especialmente barrancos, cauces y áreas susceptibles de inundación. Extremar la precaución en los desplazamientos por carretera. Si la tormenta le sorprende conduciendo debe disminuir la velocidad, no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua, ni atravesar los tramos inundados para evitar que el agua le arrastre. Piden no acceder a senderos o espacios naturales.
Se recomienda a la población que cierre y asegure las ventanas y puertas, añadiendo protecciones para impedir la entrada de agua. Así como asegurar los objetos situados en balcones, terrazas y azoteas que puedan verse afectados.