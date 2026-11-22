La Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios (Muvisa) de La Laguna informó el pasado jueves a los presidentes y presidentas de las comunidades de propietarios incluidas en el Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) El Cardonal de la actuación que permitirá la rehabilitación de 438 viviendas, distribuidas en 49 bloques residenciales, y la mejora integral de distintos espacios urbanos del ámbito de actuación.
Durante el encuentro se confirmó que las obras comenzarán mañana lunes y que la aportación conjunta de los vecinos, ya que las viviendas son íntegramente de titularidad privada, representará menos del 0,7% de la inversión total prevista. Así, más del 99% del coste de la actuación será asumido por las distintas administraciones públicas participantes en el programa, con el Ayuntamiento como financiador principal.
La sesión contó con la participación del gerente de Muvisa, Emilio Fariña, y personal técnico de la sociedad municipal, quienes ofrecieron información detallada sobre el desarrollo de los trabajos, las actuaciones previstas en cada uno de los lotes y también respondieron a las principales cuestiones planteadas por los representantes vecinales. La reunión permitió trasladar, de manera directa, el calendario de ejecución, los mecanismos de coordinación y las medidas contempladas para minimizar las posibles afectaciones derivadas de una intervención de esta envergadura.
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, señaló que “el inicio de las obras supone la entrada en una nueva fase de un proyecto de rehabilitación residencial estratégico que ha requerido años de trabajo técnico y administrativo. En estos momentos, resulta especialmente importante que la información llegue con claridad a las comunidades de propietarios, porque son ellas las protagonistas directas de esta actuación”.
Gutiérrez añadió que el ERRP de El Cardonal, que supondrá una inversión de más de 25 millones de euros, “es el resultado de la colaboración entre las distintas administraciones implicadas y de un importante compromiso financiero institucional. El Ayuntamiento, como principal aportante de la actuación, asume la mayor parte de la inversión del proyecto, complementando los recursos procedentes de los fondos europeos Next Generation EU, del Gobierno de España, del Ejecutivo regional y del Cabildo de Tenerife”.
Durante el encuentro, se informó que el Ayuntamiento asumió el incremento económico derivado de la actualización de los costes de construcción, realizado tras una primera licitación que quedó desierta, para evitar que dicho sobrecoste recaiga sobre los propietarios de las viviendas.
Este aspecto fue bien acogido por los asistentes, al constatar que las condiciones económicas inicialmente previstas para las familias no se verán alteradas, pese al incremento generalizado de precios registrado en el sector durante los últimos años. El ERRP El Cardonal constituye una de las mayores actuaciones de rehabilitación residencial actualmente en marcha en Canarias. La iniciativa contempla la intervención sobre 49 bloques y 438 viviendas, junto a mejoras en los espacios públicos, la accesibilidad peatonal y las infraestructuras urbanas del ámbito de actuación. Entre sus objetivos destacan la reducción del consumo energético de los edificios, la mejora de las condiciones de seguridad y habitabilidad y la modernización del entorno urbano.
La intervención prevista actuará sobre la envolvente de los edificios para mejorar su comportamiento energético y reducir el consumo de energía primaria no renovable en más del 60%. Entre las actuaciones previstas figuran la incorporación de aislamiento térmico exterior mediante el sistema SATE en las fachadas, la sustitución de carpinterías y acristalamientos, la impermeabilización de cubiertas, la corrección de pendientes y la elevación de petos, así como la incorporación de aislamiento térmico en las cubiertas para mejorar el confort interior de las viviendas situadas en las últimas plantas.
Además, se sustituirán los actuales sistemas de producción de agua caliente, tanto eléctricos como de gas, por equipos de aerotermia más eficientes energéticamente. El proyecto también contempla la retirada de elementos con amianto por empresas especializadas, incluyendo bajantes comunitarias, depósitos de agua y jardineras existentes en balcones.
Junto a estas actuaciones, se acometerán también mejoras en las instalaciones comunes de todos los bloques mediante la renovación de las centralizaciones de contadores de agua, la sustitución de tuberías de abastecimiento, la adecuación de las instalaciones eléctricas de baja tensión a la normativa vigente y la mejora de las redes de telecomunicaciones.
El proyecto prevé ampliar la red de recogida de aguas pluviales para mejorar su capacidad de drenaje durante episodios de lluvia y ejecutar diversas actuaciones de accesibilidad, entre ellas, nuevas rampas adaptadas, y mejoras en rampas y escaleras para garantizar itinerarios accesibles hacia los portales.