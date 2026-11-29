Los medios de comunicación afrontarán hoy una jornada frenética. Sobre todo, a partir del momento en que cierre el último colegio electoral en las Islas y comience el escrutinio a escala nacional. Tanto la web de DIARIO DE AVISOS como ATLÁNTICO TELEVISIÓN ofrecerán un despliegue especial con la última hora, el análisis y el escenario post electoral.
El canal televisivo abrirá una programación especial a partir de las 19.30 horas con una mesa de debate que dará mucho que hablar.
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