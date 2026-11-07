Atlántico Televisión emitirá esta noche la Gran Gala de los Premios Taburiente 2026

Los espectadores de ATLÁNTICO TELEVISIÓN podrán presenciar esta noche, a partir de las 23.00 horas, la gran gala internacional de los Premios Taburiente 2026, que se celebró el pasado 29 de octubre en el Teatro Leal de La Laguna y a la que asistieron más de 500 invitados. La ceremonia distinguió a destacadas figuras, algunas de relevancia internacional como TEDROS GHEBREYESUS, JOSEP BORRELL o ELSA PUNSET, y deparó momentos de emoción y mensajes de solidaridad, esperanza y reivindicación frente al caos que gobierna el mundo. ATLÁNTICO TELEVISIÓN volverá a emitir la ceremonia mañana domingo, a las 16.00 hora.
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