La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves, 19 de noviembre, al Gobierno de España de trasladar migrantes desde El Hierro y Ceuta a otras comunidades autónomas para “dejar el escenario limpio” en ambos territorios. La dirigente del PP ha cuestionado la falta de información sobre estos desplazamientos y ha criticado la gestión migratoria del Ejecutivo central.
Durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, Ayuso ha reclamado mayor transparencia para conocer cuántas personas están llegando a la región, su procedencia y las condiciones en las que se organizan los traslados.
“Más quisiéramos tener transparencia por parte del Gobierno para saber cómo recibir, atender y conocer procedencia de todas las personas de cualquier edad”, ha manifestado.
La presidenta madrileña ha sostenido que el Ejecutivo está trasladando personas entre territorios por motivos políticos y ha calificado de “bochorno” su actuación. También ha acusado al Gobierno de perjudicar los servicios públicos con su política migratoria.
La situación migratoria en El Hierro
Las declaraciones de Ayuso se producen en medio del repunte de llegadas de migrantes a Canarias, especialmente a El Hierro, que durante las últimas semanas ha concentrado buena parte de los desembarcos de cayucos en el Archipiélago.
Según el balance del Ministerio del Interior, 11.037 personas llegaron de forma irregular a Canarias durante la primera quincena de noviembre, una cifra que ha obligado a reforzar los dispositivos de acogida y organizar traslados desde la Isla.
El Gobierno de España declaró el pasado 10 de noviembre la emergencia migratoria en Canarias y anunció una partida extraordinaria de 15,18 millones de euros para habilitar más plazas de acogida y financiar desplazamientos entre las Islas y hacia la Península.
Entre las medidas adoptadas figura el traslado de migrantes desde El Hierro a Madrid. El 9 de noviembre, RTVE informó de que el Ejecutivo había movilizado al Ejército del Aire para transportar a más de 300 personas desde la Isla hasta la capital española.
Aunque estos desplazamientos están documentados, las afirmaciones de Ayuso sobre una supuesta finalidad política de los mismos corresponden a su interpretación de la actuación gubernamental.
Ayuso critica la gestión del Gobierno en Ceuta
La presidenta madrileña también ha dirigido sus críticas a la situación de Ceuta, ciudad que ha descrito como “invadida y silenciada”.
Ayuso ha acusado al Ejecutivo central de desatender a los ceutíes y ha cuestionado su política hacia Marruecos, estableciendo una comparación con la posición española sobre el Sáhara Occidental.
Además, ha asegurado que el Gobierno carece de “la más mínima humanidad” y que sus decisiones están condicionadas por los procedimientos judiciales que afectan a su entorno político.
La dirigente popular también ha cuestionado el número de migrantes que llegan a las comunidades autónomas y ha acusado al Ejecutivo de utilizar la inmigración para obtener ventajas electorales.
En este contexto, Ayuso tiene previsto viajar este viernes, 20 de noviembre, a Ceuta, donde trasladará su apoyo a los residentes y abordará la situación que atraviesa la ciudad autónoma.
Según ha explicado, su intención es transmitir a los ceutíes que “no están solos” y ofrecer colaboración desde Madrid. La presidenta también ha vinculado sus críticas a las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre, fecha en la que ha augurado un cambio de Gobierno.
Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha respaldado las críticas a la política migratoria del Ejecutivo.
Díaz-Pache ha censurado la llegada irregular de personas a Ceuta, Canarias y el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Asimismo, ha cuestionado las relaciones del Gobierno de Pedro Sánchez con Marruecos y ha acusado al PSOE de intentar manipular las declaraciones de Ayuso.