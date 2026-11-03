Bernardo García Morales expone ‘Naturalezas’ en el Espacio Cultural Patio Viana

El Espacio Cultural Patio Viana, dependiente de la Universidad de La Laguna (ULL), ofrece desde este martes la exposición Naturalezas, del artista Bernardo García Morales. La muestra, comisariada por Nuria Segovia Martín y organizada por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la ULL, se va a poder contemplar en el recinto ubicado en el número 50 de la lagunera calle Viana hasta el 27 de noviembre, en horario de lunes a viernes, excepto festivos, de 9.00 a 14.00 horas.
Como señala un texto introductorio al proyecto expositivo, la obra de García Morales “explora la belleza intrínseca de la materia natural y su capacidad para convertirse en paisaje”. “Ramas, cortezas, hojas, piedras, conchas, arena y tierra, recogidas en distintos lugares de Canarias -añade-, se trasladan al lienzo conservando las huellas de su origen y de su transformación en el tiempo […] Cada cuadro suspende un fragmento del ciclo natural para otorgarle su propia vida”.