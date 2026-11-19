La biología sintética se encuentra en un momento decisivo para su desarrollo industrial. La convergencia entre inteligencia artificial, edición genética, automatización y nuevas capacidades de fabricación está acelerando el diseño de sistemas biológicos y ampliando sus posibilidades de aplicación en sectores estratégicos como salud, alimentación, agricultura o química. Este escenario impulsa una etapa en la que el principal reto consiste en desarrollar soluciones biológicas innovadoras, demostrar su viabilidad económica y trasladarlas desde el laboratorio hasta la producción industrial. En un contexto de creciente competencia internacional, la capacidad para experimentar, generar datos, escalar procesos y fabricar productos competitivos será determinante para aprovechar el potencial de esta tecnología.
Gracias precisamente a la biología sintética, científicos del Joint BioEnergy Institute otorgan a las plantas la facultad de crear moléculas nunca antes vistas en la naturaleza. El JBEI trabaja para convertir cultivos bioenergéticos no alimentarios en biocombustibles y bioproductos económicamente viables y neutros en carbono.
La biología sintética aplica principios de ingeniería a los sistemas vivos para crear, modificar o combinar funciones con un propósito definido. Sus aplicaciones abarcan desde el desarrollo de terapias celulares y génicas hasta la producción de ingredientes alimentarios, enzimas industriales, materiales y compuestos químicos mediante procesos biológicos. La importancia estratégica ha aumentado por la combinación de factores como la IA y la automatización de laboratorios. El crecimiento del mercado contribuye.
La biología sintética en Canarias se plasma principalmente a través de la investigación en biotecnología, recursos marinos y ciencias naturales, vinculada a centros científicos y tecnológicos. Ubicado en Tenerife, el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC) cuenta con departamentos de química de productos naturales, ciencias de la vida y moleculares enfocados en biotecnología de macromoléculas, biopesticidas y metodologías sostenibles.
El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) investiga en biotecnología azul: destacan el cultivo y la ingeniería/optimización de microalgas marinas a escala piloto e industrial para alimentación, agricultura, cosmética y medio ambiente. Las infraestructuras y la cooperación se apoyan en plataformas como Bioasis y la colaboración con el Banco Español de Algas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), para favorecer la economía azul y el aprovechamiento de recursos insulares. Se investiga el uso de herramientas biotecnológicas y de depuración avanzada (como proyectos dirigidos a la limpieza de aguas residuales), además de análisis genómicos asignados al entorno natural e histórico.