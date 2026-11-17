La Fundación CajaCanarias, junto al Real Casino de Tenerife, conmemora con un ciclo de conciertos el 150º aniversario del nacimiento de Manuel de Falla (Cádiz, 1876-Alta Gracia, Argentina, 1946). El ciclo se va a desarrollar del 20 al 28 de noviembre en el Real Casino de Tenerife y en el Espacio Cultural CajaCanarias de La Palma. Los conciertos programados en Tenerife comienzan a las 19.30 horas; los de Santa Cruz La Palma lo harán a las 20.00 horas. La entrada es libre hasta completar el aforo. Para más información, se puede acudir al sitio web www.cajacanarias.com.
En la programación figuran el Dúo Cassadó, el Dúo del Valle, Ferran Albrich y Victoria Guerrero, Airam Hernández y Juan Antonio Álvarez Parejo, así como la pianista Noelia Rodiles. El ciclo se completa con una charla divulgativa del musicólogo Justo Romero, quien profundiza en la vida, la trayectoria y la trascendencia histórica y artística del compositor.
PROGRAMACIÓN
El Real Casino de Tenerife alberga este viernes el primer concierto, a cargo del barítono Ferran Albrich y la pianista Victoria Guerrero. Ambos repetirán su actuación al día siguiente en el Espacio Cultural CajaCanarias de La Palma. El programa reúne obras de Joan María Thomas, Paul Dukas, Maurice Ravel, Enrique Granados, Federico García Lorca y Ernesto Halffter, con piezas que transitan entre la canción culta y el folclore, desde los versos de Lope de Vega, Jorge Manrique y Garcilaso de la Vega hasta las canciones populares recopiladas por Lorca.
El domingo, de nuevo en el Real Casino de Tenerife, tendrá lugar la conferencia Manuel de Falla, clave y enclave de las músicas de España. Notas para un aniversario, de Justo Romero.
La pianista Noelia Rodiles dará dos conciertos: el 23 de noviembre, en Tenerife, y el 24, en La Palma. Serán un recorrido que conecta herencia e influencia, tradición y proyección, en torno a la figura de Falla.
Los días 24 y 25, en Tenerife y La Palma, respectivamente, actúa el Dúo del Valle, formado por los hermanos y pianistas Víctor y Luis del Valle. Sus conciertos sitúan a Manuel de Falla en el centro del programa, con una selección de obras que permite recorrer distintas facetas de su creación pianística, desde las conocidas danzas de La vida breve y la Serenata andaluza hasta Andaluza, perteneciente a sus Cuatro piezas españolas, y la célebre Danza del fuego. El repertorio se completa con composiciones de Claude Debussy y Maurice Ravel.
El Dúo Cassadó, el violonchelista Damián Martínez Marco y la pianista Marta Moll de Alba, actuará en el Real Casino de Tenerife el día 25 y en el Espacio Cultural CajaCanarias de La Palma, el 26. El programa incluye la Sonata en la menor, de Gaspar Cassadó; seis de las Siete canciones populares españolas, de Falla; El pescador sin dinero, de Óscar Esplá, y la Fantasía española, de Ernesto Halffter.
AIRAM HERNÁNDEZ
El ciclo se clausura con un concierto del tenor Airam Hernández, acompañado al piano por Juan Antonio Álvarez Parejo, en el Real Casino de Tenerife, el 28 de noviembre. El programa ofrece un recorrido por la relación entre música y poesía en la creación española de finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, con Manuel de Falla como protagonista de la primera parte.
La selección reúne canciones compuestas sobre textos de Antonio de Trueba, María Lejárraga y Gustavo Adolfo Bécquer, además de las conocidas Siete canciones populares españolas. La segunda parte amplía esta mirada con obras de Eduard Toldrà, Rodolfo Halffter, Fernando Remacha y Joaquín Turina.