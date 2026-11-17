La hípica canaria estará representada en una de las competiciones internacionales más prestigiosas del mundo del caballo. Cristal XXIV, una potra de tres años perteneciente a la Yeguada La Milagrosa y vinculada al Centro Hípico Delnorte, ubicado en Ravelo, en el municipio tinerfeño de El Sauzal, participará en el Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española (SICAB 2026), que se celebra en Sevilla del 17 al 22 de noviembre.
La joven yegua, propiedad de María Moreno Fraga, afronta esta importante cita tras conseguir su clasificación para el Campeonato del Mundo de Morfología del Caballo de Pura Raza Española, donde competirá con algunos de los mejores ejemplares de su categoría, procedentes de destacadas yeguadas nacionales e internacionales.
Cristal XXIV llega a Sevilla avalada por una brillante trayectoria en los concursos morfológicos celebrados en Canarias. Sus victorias en los campeonatos de Tenerife y Arucas le permitieron conquistar el título de Campeona Joven de Canarias, al que sumó el reconocimiento como Mejor Ejemplar Nacido en las Islas, distinciones que acreditan sus excelentes cualidades morfológicas y su prometedora proyección.
A estos éxitos se añade su participación en la Feria Internacional Ganadera de Zafra, en Extremadura, una de las grandes citas del calendario nacional, donde tuvo la oportunidad de medirse con ejemplares de otras ganaderías y continuar acumulando experiencia competitiva.
Detrás de esta trayectoria destaca el trabajo de Francisco Manuel González, pareja de la propietaria, cuya dedicación ha resultado fundamental en la preparación, evolución y puesta a punto de Cristal XXIV. Su implicación ha sido determinante para que la joven potra alcance una competición de la exigencia y relevancia internacional del SICAB.
La expedición canaria cuenta también con la presencia de Samuel Santos, director del Centro Hípico Delnorte, que acompaña al equipo en Sevilla. Las instalaciones de Ravelo constituyen la base de entrenamiento y residencia del equipo, consolidándose como un referente de la actividad ecuestre en Tenerife y de la promoción de diferentes disciplinas hípicas.
La presencia de Cristal XXIV en este campeonato supone, además, un importante reconocimiento al trabajo desarrollado por la Yeguada La Milagrosa y una nueva oportunidad para poner de relieve la calidad de la cría y preparación del caballo de Pura Raza Española en Canarias.
Durante seis jornadas, Sevilla se convertirá en el epicentro internacional del caballo español, reuniendo a criadores, ganaderos, profesionales y aficionados en una competición de máximo nivel.
Para Cristal XXIV, la cita representa el mayor desafío de su todavía corta trayectoria. Para la hípica tinerfeña, una nueva oportunidad de demostrar que los ejemplares criados y preparados en las Islas pueden competir en los escenarios más exigentes del panorama internacional.