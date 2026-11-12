Clearwater Creedence Revival revive el espíritu del rock americano en el Teatro El Sauzal

El Teatro El Sauzal recibirá el próximo viernes 13 de noviembre a Clearwater Creedence Revival, una de las bandas tributo a Creedence Clearwater Revival más reconocidas internacionalmente. El grupo llegará a Tenerife con un espectáculo que rinde homenaje al legado de una de las formaciones más emblemáticas de la historia del rock estadounidense y que destaca por su fidelidad sonora y su potente puesta en escena. El concierto tendrá lugar a las 20:00 horas. Las entradas están disponibles a través de Tickety.es y en la taquilla del propio teatro.
Considerada una de las mejores propuestas internacionales de tributo a Creedence Clearwater Revival, Clearwater Creedence Revival está integrada por músicos veteranos de la escena rock británica que han compartido trayectoria y escenario con destacados nombres de la música internacional, entre ellos Steve Cropper, Denny Laine, integrante de Wings y Moody Blues, así como miembros de bandas históricas como The Animals, The Hollies y Smokie.
Al frente de la formación se encuentra el vocalista y guitarrista Peter Barton, encargado de liderar un espectáculo que recupera la esencia musical de Creedence Clearwater Revival y su inconfundible sonido swamp rock. Una propuesta que combina la energía del rock, las raíces del blues y los sonidos sureños que convirtieron a la banda estadounidense en un referente musical cuya influencia permanece vigente varias décadas después.
Durante el concierto, el público podrá disfrutar de algunos de los temas más populares y reconocibles de su repertorio, canciones que forman parte de la memoria colectiva del rock, como Proud Mary, Bad Moon Rising, Fortunate Son y Have You Ever Seen the Rain. Un repertorio que invita a viajar a través de diferentes épocas y a reencontrarse con una música que ha trascendido generaciones.
La actuación de Clearwater Creedence Revival supone una oportunidad para disfrutar en directo de un homenaje a una de las grandes bandas del rock del siglo XX, a través de una formación que ha hecho de la interpretación fiel de sus canciones y de la conexión con el público sus principales señas de identidad.