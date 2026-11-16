Comienzan las undécimas jornadas de las tres reales academias canarias

Las XI Jornadas Multidisciplinares de las tres reales academias canarias, la de Bellas Artes, la de Medicina y la de Ciencias, brindan desde hoy lunes y hasta el jueves tres conferencias y un concierto de piano, siempre a partir de las 19.00 horas, en la sede de la Real Academia Canaria de Bellas Artes en Santa Cruz de Tenerife (Racba, plaza Ireneo González, 1). La entrada es libre hasta completar el aforo.
Las jornadas, que cuentan con la colaboración del Cabildo de Tenerife, tratan sobre las matemáticas como fórmula para entender la Tierra, la medicina de precisión en el cáncer y la capilla de música de la catedral de Santa Ana, a lo que se suma un concierto de autores franceses a cargo del pianista Luis López.
En la cita de hoy, la doctora Jezabel Curbelo Hernández hablará sobre Matemáticas para entender cómo se mueven los fluidos de la Tierra. Mañana, el doctor Santiago Ramón y Cajal Agüeras hablará sobre Medicina de precisión en el cáncer: cómo la visionamos, y, entre otras cuestiones, presentará los resultados de una nueva estrategia terapéutica basada en la inhibición de los mecanismos de adaptación al estrés tumoral.
El miércoles, Luis López ofrecerá un concierto de piano en el que se escucharán obras de Maurice Ravel, Claude Debussy y Erik Satie. Finalmente, la doctora Isabel Saavedra Robaina disertará el jueves sobre La capilla de música de la catedral de Santa Ana (siglos XVI-XIX), en Las Palmas de Gran Canaria, que incluye un breve e ilustrativo recorrido visual y sonoro por la historia de esta capilla de música.