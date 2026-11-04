Cristina Fernández Cubas gana el Premio Cervantes 2026 de las letras hispanas

El jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes eligió este martes como ganadora de la edición de este año a la escritora española Cristina Fernández Cubas. El galardón, el más prestigioso de las letras hispanas, está dotado con 125.000 euros. El jurado, anunció el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se lo otorgó por “la originalidad, la excelencia y la coherencia de una obra que ha renovado el cuento contemporáneo y transformado la literatura fantástica en español”.
INTENSIDAD ESTÉTICA
“Su sólida trayectoria ha contribuido decisivamente a revalorizar el relato breve, reivindicándolo como una forma de expresión autónoma capaz de alcanzar la máxima intensidad estética y hondura existencial”, agregó Urtasun. Además, en el fallo se pone de relieve que, a través de una “precisión narrativa impecable, el dominio absoluto del punto de vista y la administración de los silencios”, sus historias “se convierten en experiencias perdurables que interpelan directamente al lector y desestabilizan sus certezas al descubrir lo inquietante en lo cotidiano y cuestionar los límites de la realidad, la identidad y el conocimiento”.
La autora “revaloriza el relato breve, reivindicándolo como forma de expresión autónoma”
Fernández Cubas, que se ha convertido en la séptima mujer en recibir el Cervantes, fue galardonada en 2023 con el Premio Nacional de las Letras Españolas. Fue el propio Urtasun quien le comunicó ayer la noticia a la autora y periodista, quien, según confirmaron fuentes del Ministerio a Europa Press, recibió la llamada “muy contenta”.
Cristina Fernández Cubas nació en Arenys de Mar (Barcelona) en 1945. Estudió en Barcelona Derecho y Periodismo, profesión que ejercería posteriormente. Es una de las más destacadas autoras del relato breve en nuestro país. Entre sus obras están Mi hermana Elba (1980), Los altillos de Brumal (1983), El ángulo del horror (1990), Con Agatha en Estambul (1994) o Parientes pobres del diablo (2006), con la que obtuvo el Premio Setenil al Mejor Libro de Relatos Publicado en España.
La recopilación de la mayoría de estos títulos apareció en 2008: Todos los cuentos. Posteriormente, otro de sus libros de relatos, La habitación de Nona (2015) mereció el Premio de la Crítica, el Premio Dulce Chacón y el Premio Nacional de Narrativa. También ha escrito novelas, como El año de Gracia (1985), El columpio (1995) o La puerta entreabierta (2013), teatro, memorias y ensayo.