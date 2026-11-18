El Teatro El Sauzal programa este sábado, 21 de noviembre (20.00 horas), La Partenaire, un espectáculo de comedia protagonizado por la actriz Cristina Medina, escrito por Fernando Schmidt y dirigido por Pepa Gamboa, mientras que la música llega de la mano de Pablo Jara (piano) y Mario Quixal (batería).
La Partenaire es la hija de un mago de poca monta al que se le acabó la carrera tras un truco que supuestamente le salió mal. Decidida a reivindicar a su fantástico mentor, la Partenaire recoge y comparte testimonios de las distintas personas que fueron testigos de aquella fatídica noche. Una historia que encarna sobre el escenario Cristina Medina, quien da vida a estos personajes y, al mismo tiempo, canta, hace magia y le hace entender al espectador que esa magia es creer en la ilusión y que esta tiene el poder de conseguir cualquier deseo.