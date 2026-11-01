CSIF: “Unos 16 mandos de la Policía Local de Santa Cruz tienen puestos provisionales”

El sindicato CSIF ha denunciado la “deficiente” gestión de recursos humanos en la Policía Local, acusando al Ayuntamiento capitalino de recurrir “de forma abusiva y permanente” a la cobertura temporal de puestos jerárquicos. Según la organización sindical, figuras como las comisiones de servicios y las adscripciones temporales se están empleando como un sustituto sistemático de la provisión definitiva de vacantes. Los datos aportados por CSIF revelan que el 81% de la escala de mando nombrada es “temporal”, lo que es sinónimo de “manejable y dócil”, según dijo ayer el portavoz sindical, Jesús Illada.
Al menos 16 puestos de mando se encuentran desempeñados bajo fórmulas provisionales, sin contar las nuevas propuestas para la escala básica, alegó CSIF, que alertó de un “efecto dominó”, pues “cubrir provisionalmente una jefatura vacante retirando a un funcionario de su puesto de origen deja desatendida la plaza inferior, desencadenando una cadena ininterrumpida de nombramientos temporales”.
Para revertir esta dinámica, exigió al Ayuntamiento la puesta en marcha de un plan de regularización que incluya la elaboración de un catálogo y calendario oficial de convocatorias ordinarias para todas las vacantes, la publicación detallada de los puestos bajo régimen temporal y la coordinación entre el área de Seguridad y Recursos Humanos para poner fin a las sustituciones provisionales encadenadas.
Entre los mandos con provisionalidad laboral figuran, según CSIF, el del comisario que está “cubierto mediante comisión de servicios por un subcomisario”; los subcomisarios, donde “las tres plazas están ocupadas por inspectores en régimen de adscripción temporal”; inspectores, “en los que de las seis plazas solo tres se sostienen mediante comisión de servicios”; subinspectores en los que de “20 puestos, 9 están vacantes y de los 11 ocupados, 9 (más del 81%) son coberturas temporales”; y oficiales, categoría “en la que se ha propuesto recaer en agentes de la escala básica para ocupar plazas de oficial mediante comisión de servicios”.