La Fiscalía de Colombia ha confirmado este viernes la detención del político y exgobernador colombiano Carlos Caicedo tras la emisión de una alerta roja por parte de la Interpol para su captura en relación con un caso de abusos sexuales a menores.
El exgobernador fue arrestado en un hotel del municipio de Tegueste, al norte de isla de Tenerife, tras saltar la alerta de Interpol este 26 de noviembre por su presencia en España, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.
Está previsto que este sábado sea puesto por videoconferencia a disposición de la Audiencia Nacional, según las citadas fuentes.
La orden de la Interpol obedece a que el exgobernador de Magdalena ya estaba fuera de Colombia cuando se denunciaron los abusos ante la Fiscalía colombiana.
La Fiscalía colombiana adelantó en redes sociales el arresto de Caicedo por parte de la Guardia Civil –aunque situando la detención en Lanzarote– en el marco de una orden fechada el 9 de septiembre de 2026 “por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento”.
El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, ha hecho mención al caso en un mensaje en redes sociales en el que ha publicado una fotografía del expolítico con el mensaje “bienvenido a la Patria Milagro”.
Caicedo, aliado del expresidente Gustavo Petro, fue gobernador del departamento de Magdalena, en el norte de Colombia, hasta su renuncia en octubre de 2023, dos meses antes de que acabara su mandato.
En un mensaje en redes sociales, la actual gobernadora y miembro del mismo partido que Caicedo, Margarita Guerra, ha prometido limpieza “con firmeza y determinación inquebrantable”.
“La verdad tiene su tiempo”, ha señalado defendiendo los plazos propios de la justicia y recalcando que “nadie está por encima de la ley”.