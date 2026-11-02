‘Doce metros cuadrados de piel’ recala esta semana en el Espacio La Granja

Sobre el escenario, seis personas: tres jóvenes y tres maduras. Juntas reflexionan sobre cómo cambia la forma de amar y habitar el cuerpo con el paso de las décadas. Es Doce metros cuadrados de piel, una obra de La Rueda Teatro Social que llega al Espacio La Granja, en la capital tinerfeña, este viernes (20.00 horas). Las entradas están disponibles en la web y en la taquilla del recinto que gestiona el Gobierno de Canarias.
La obra aborda el deseo, la identidad y las afectividades a través del diálogo entre distintas generaciones, con la dirección de Fernando Gallego y Laura Presa Fox. La escenificación es un laboratorio de investigación audiovisual en el que, a través de una cámara, los personajes comparten sus vivencias, recuerdos y reflexiones en torno al cuerpo, la orientación sexual y las transformaciones que experimenta el placer. La Rueda Teatro Social es una compañía creada en Madrid en 2009.