La Fundación Azcona y TEA Tenerife Espacio de las Artes, con la colaboración de la Asociación en Defensa de Óscar Domínguez, acaban de publicar el catálogo razonado de la obra gráfica y libros ilustrados del artista surrealista tinerfeño (1906-1957). El volumen, editado en español, francés e inglés, es el resultado de cinco años de investigación sobre esta faceta de su producción artística. La publicación, que recoge más de 350 creaciones, fue presentada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Mncars).
COLABORACIÓN
El volumen Óscar Domínguez obra gráfica y libros ilustrados. Catálogo razonado ha sido desarrollado por dos especialistas en la obra del artista canario: el historiador del arte Jorge Rodríguez de Rivera e Isidro Hernández Gutiérrez, conservador de la Colección TEA. Durante el acto de presentación, Manuel Segade, director del Mncars, puso de relieve la importancia que poseen los catálogos razonados para los estudiosos del arte, así como la fecunda colaboración que mantiene el Museo Reina Sofía con la Fundación Azcona.
Tras las palabras de bienvenida a los asistentes, intervinieron Ladislao Azcona, presidente de la Fundación Azcona; Sergio Rubira Gutiérrez, director artístico de TEA Tenerife Espacio de las Artes, y los ya mencionados Jorge Rodríguez de Rivera e Isidro Hernández Gutiérrez.
SURREALISMO
Domínguez es una figura fundamental del surrealismo internacional y, junto con Joan Miró y Salvador Dalí, uno de los artistas españoles más vinculados al núcleo histórico del movimiento parisino. El artista canario desarrolló su periodo surrealista entre los años 1929 y 1940.
Los autores de Óscar Domínguez obra gráfica y libros ilustrados. Catálogo razonado explican que el volumen “ha supuesto un verdadero desafío, pues se trata de un inventario minucioso de la totalidad de su obra gráfica, a través de un denodado y paciente ejercicio de descripción del conjunto de trabajos que forma parte de su trayectoria vital y creativa”.
La vida, la obra artística y la muerte de Óscar Domínguez “están teñidas de un aura de misterio, desorden y fascinación”, según cuenta Ladislao Azcona en el prólogo del catálogo. Y añade: “El artista apenas vivió 51 años. Este libro nos permite resucitar hoy, con admiración, la obra singular de Domínguez, reconocido como un pilar básico, como una fuerza ciclópea del movimiento surrealista. Este es nuestro homenaje”.
Desde el año 2000, la Fundación Azcona financia, dirige y edita catálogos razonados de los más destacados artistas plásticos españoles del siglo XX.