El 43º Festival Internacional de Música de Canarias abre el martes la venta de abonos

El 43º Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC) pone a la venta el martes sus abonos, en los que se incluyen los conciertos más destacados de la programación en los dos grandes auditorios de Gran Canaria y de Tenerife. El plazo estará abierto hasta el 20 de noviembre y la gestión se puede hacer online a través de la web del festival o presencialmente en sus oficinas de las dos islas.
Cada abono supone un descuento respecto a las entradas sueltas. Hay dos tipos, cada uno con cuatro conciertos, y la posibilidad de adquirir ambos, que incluye los ocho programas y un mayor descuento. Las tarifas van de los 85 euros de uno de los abonos hasta los 395 que suponen asistir a los ocho conciertos en butacas preferentes. El FIMC también ofrece el Abono Joven, para menores de 30 años, con tarifas de 48 a 204 euros.
Los abonos incluyen los conciertos inaugurales de la Orquesta de Cámara de Europa, dirigida por Robin Ticciati y con el chelista Jean-Guihen Queyras; la Sinfónica de Tenerife, con Pablo González y el pianista Francesco Piemontesi; la Sinfónica de Viena, dirigida por Petr Popelka, junto a la violinista María Dueñas; la Filarmónica de Gran Canaria, con Karel Mark Chichon; la Filarmónica de Londres, con la batuta de Karina Canellakis y el pianista Javier Perianes; el de la soprano Nadine Sierra junto a la Orquesta de la Ópera Real de Versalles y el de la Royal Concertgebouw de Ámsterdam, dirigida por Klaus Mäkelä, con dos programas distintos y la violinista Lisa Batiashvili en el primero.
ADQUISICIÓN
El abono puede adquirirse en la web www.festivaldecanarias.com, por teléfono o en las oficinas del ICDC, en la calle León y Castillo, 55, en Las Palmas de Gran Canaria (teléfono 928 247 442), y en la calle Imeldo Serís, esquina plaza Isla de la Madera, en Santa Cruz de Tenerife (teléfono 922 531 835). El horario de atención es de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, si bien se recomienda solicitar cita previa por teléfono para garantizar una mejor atención.
Una vez finalizado este plazo, a partir del 16 de diciembre, se pondrán a la venta al público general las entradas individuales para todos los conciertos.
En La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura volverán a tener la opción de abonarse, obteniendo un descuento de hasta el 25% sobre el precio de las entradas sueltas. Este abono incluye un paquete de entre tres y cuatro conciertos y la gestión se realizará a través de las plataformas de venta de los escenarios principales de estas islas. Su lanzamiento será en las próximas semanas.
El 43º FIMC se celebra del 9 de enero al 4 de febrero, con 56 conciertos en las ocho islas.